Quant'è forte Giannelli? Alza un primo tempo perfetto... Di piede!

Simone Giannelli è di sicuro una delle colonne portanti della nostra Nazionale maschile di pallavolo: palleggiatore alto in grado di fare tutto, ogni partita fa segnare in tabellino punti essenziali per la vittoria tra ace, muri e attacchi di prima. La sua qualità è indiscutibile e la sua esperienza già cobnsolidata, nonostante la giovane età, eppure il regista azzurro è aconra in grado di tirare fuori il coniglio dal cilindro e confezionare giocate nuove di altissimo pregio.

La Nazionale al momento è in ritiro a Cavalese per dei test match con la Finlandia in preparazione agli Europei e in allenamento Giannelli confeziona un'alzata strepitosa: su ricezione difficoltosa e bassissima di Russo, Simone ci mette il piede e alza un primo tempo perfetto allo stesso Russo, che era comunque partito con fiducia per l'attacco, nonostante quella fosse già una palla praticamente persa.