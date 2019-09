L’Italia non sbaglia il primo esame serio agli Europei 2019 di volley maschile e sconfigge la Bulgaria per 3-1 (22-25; 25-23; 25-21; 25-17) alla Sud de France Arena di Montpellier (Francia) conquistando così la quarta vittoria consecutiva nel torneo: la nostra Nazionale ha battuto in maniera autorevole un avversario ostico e sempre impegnativo, ha cambiato il ritmo dopo aver perso il primo set e ha dato delle risposte importanti sotto il profilo del gioco, scacciando così alcuni fantasmi che si erano palesati contro Grecia e Romania quando erano stati lasciati per strada due parziali. I ragazzi del CT Chicco Blengini possono così lanciarsi con grande fiducia verso lo scontro diretto con la Francia in programma domani sera: chi vincerà, chiuderà il gruppo A al primo posto e avrà così accoppiamenti sulla carta più agevoli nei primi due turni a eliminazione diretta (si eviterà sicuramente la Russia).

Prestazione sopra le righe di Ivan Zaytsev (21 punti, 73% in attacco) e Osmany Juantorena (20, 66%) che si sono caricati la squadra sulle spalle, memorabile prestazione sottorete del centrale Matteo Piano che è stato autore di sette muri (13 punti complessivi) affiancato nei primi due set da Simone Anzani (3) e poi da Davide Candellaro (8, 3 muri), monumentale regia di Simone Giannelli che ha impressionato anche con alcuni attacchi di seconda intenzione, continua a convincere l’alternanza tra i liberi Massimo Colaci e Fabio Balaso, sottotono la prova del secondo martello Oleg Antonov (6). Alla Bulgaria di coach Silvano Prandi, ora sicura del terzo posto nel girone, non sono bastate le 22 marcature del fuoriclasse Tsvetan Sokolov.

La cronaca della partita

L’Italia incomincia malissimo il primo set: 0-4 col primo tempo di Gotsev, il contrattacco di Skrimov, uno smash di Yosifov su ricezione lunga di Juantorena e un muro subito dalla Pantera. Antonov fatica ad attaccare, Zaytsev sbaglia un servizio (4-10) ma gli azzurri provano a rimanere aggrappati con due vincenti di Juantorena e dello Zar (8-11). Sokolov è però incontenibile in attacco, tira a tutto braccio e non si riesce mai a difendere (10-15) anche se la nostra Nazionale non va alla deriva e riesce a rimanere a galla con due sontuosi muri di Piano (14-16). Sokolov sbaglia un attacco, Atanasov serve in rete (17-18) ma poi un sontuoso Gotsev firma primo tempo e ace per il 20-17. Sokolov poi mette la firma sul parziale con un ace e un diagonale, chiude un primo tempo di Yosifov.

Avvio punto a punto nel secondo set, Sokolov e Skrimov si mettono subito in luce ma gli azzurri rispondono col tridente offensivo fino al 9-10. Il primo break arriva con Yosifov che chiude di prima intenzione sul bagher impreciso di Piano (11-9) ma un muro di Anzani su Sokolov e un mani fuori di Juantorena valgono il nuovo pareggio a quota 12. Piano si inventa un attacco di lusso e Zaytsev firma l’ace che vale il break (16-14) ma Sokolov e Skrimov provano a resistere (16-16) prima dell’allungo dei ragazzi di Blengini grazie a due contrattacchi di Zaytsev e a un errore al servizio di Atanasov (19-16). Sokolov non molla, Anzani sbaglia un primo tempo e la Bulgaria si riporta a -1 (21-20). A creare un nuovo break sono Antonov con un mani-fuori e Zaytsev con una fucilata fenomenale dopo una grande difesa di Giannelli su Sokolov (24-21), i Verdi annullano due set-point ma poi chiude lo Zar con grande classe.

Giannelli si fa vedere nella terza frazione con un tocco di seconda e un ace (3-3), poi ci pensa Zaytsev con un diagonale e un muro su Skrimov (5-3). Lo Zar picchia con insistenza, Juantorena lo supporta (12-10) e poi Candellaro stampa Sokolov per un primo break importante (14-12) ma è lo stesso opposto bulgaro a impattare con un diagonale e un ace (14-14). Si battaglia punto a punto ma poi è Piano a salire in cattedra con un primo tempo e un muro su Sokolov, Juantorena concretizza una free-ball, Zaytsev è implacabile e Giannelli attacca di seconda per il 22-17. Titoli di coda, chiude un errore al servizio di Petrov.

Missile di Zaytsev, ace di Giannelli, vincente di Antonov: 3-0 per l’Italia nella quarta frazione. Sokolov commette un errore, Antonov si mette in mostra con un pallonetto e un muro su Sokolov (7-3), poi una stampatona di Candellaro sull’opposto avversario (11-6) apre l’allungo dell’Italia: mani fuori e muro di Zaytsev intervallati da un attacco di Juantorena per il 14-6. Poi l’ennesimo muro di Piano e un errore in battuta dei bulgari valgono il 19-11, si deve soltanto amministrare e gli azzurri festeggiano la vittoria.