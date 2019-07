Europei U16: Azzurrine battute in finale dalla Turchia

Nella finale dei Campionati Europei under 16, le azzurrine non sono riuscite a fermare la Turchia, uscendo sconfitte dal PalaChiarbola 0-3 (20-25, 20-25, 20-25).

Non è riuscita l’impresa, alle ragazze di Pasquale D’Aniello, di portare a casa il secondo titolo consecutivo in questa categoria, dovendosi arrendere ad una Turchia in grado di perdere un solo set nell’arco di tutta la competizione. Una sconfitta che comunque non può cancellare totalmente il cammino dell’Italia a Trieste, dove dopo aver chiuso la pool al secondo posto è riuscita a superare la Russia al termine di una splendida vittoria in semifinale, raggiunta con le unghie e con i denti e meritandosi di fatto una comunque ottima medaglia d’argento. Un secondo posto che se sommato anche al primato raggiunto in Bulgaria nel 2017, non può che certificare il buon lavoro svolto in questa categoria da parte di Pasquale D’Aniello ed il suo staff.

Tabellino: ITALIA-TURCHIA 0-3 (20-25, 20-25, 20-25) Italia: Ribechi 3, Polesello 1, Giacomello 9, Bellia 10, Catania 2, Orlandi 3, libero: Salviato, Marinoni, Giuliani 8, Passaro 1, Ituma 2, Munarini. All. D'Aniello.

Turchia: Arlanalp 4, Gocmen 13, Zengin 7, Eroktay 13, Sahin 8, Wilson 5, libero: Narlioglu, Bukmen 3, Guvener. Ne: Yesilimark, Hitayca, Dakak. All. Inanc.

Durata: 25', 24', 25' Italia: 8 a, 17 bs, 5 mv, 22 et Turchia: 11 a, 9 bs, 8 mv, 21 et