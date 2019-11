Fei nella storia: miglior marcatore di tutti i tempi in Serie A, "Fox" firma 9694 punti

Alessandro Fei è diventato il miglior marcatore di tutti i tempi della Serie A1 di volley maschile. L’opposto di Piacenza ha raggiunto questo storico traguardo durante la partita vinta ieri contro Monza al tie-break, ha messo a segno 14 punti fondamentali per la vittoria degli emiliani e ha così toccato quota 9694 punti battendo lo storico primato di Hristo Zlatanov, attuale direttore generale proprio dei Lupi che in carriera ha siglato 9688 marcature. Il quasi 41enne (spegnerà le candeline il prossimo 29 novembre) era fermo a 9680 prima dell’incontro di ieri e, giocando da titolare al posto dell’infortunato Gabriele Nelli, ha avuto la possibilità di rimpinguare il proprio bottino che mette insieme regular season, playoff e Coppa Italia della massima categoria mentre se si aggiungono anche le prestazioni dell’anno scorso passato in Serie A2 sempre con la casacca di Piacenza allora si toccano addirittura i 10127 punti.

Si tratta di un primato davvero di lusso per il nativo di Saronno che oltre a Zlatanov si lascia alle spalle monumenti sacri della pallavolo come Lorenzo Bernardi, Andrea Giani, Samuele Papi, Luca Cantagalli, Andrea Zorzi. Alessandro Fei potrà ulteriormente migliorarsi nel corso di questa stagione che potrebbe anche essere l’ultima con le ginocchiere indosso (sembra però molto difficile, al momento, che si ritiri a maggio). I suoi più immediati inseguitori ancora in attività sono Aleksandar Atanasijevic (4137) e Osmany Juantorena (4044), davvero molto lontani per sperare di agguantare il ribattezzato Fox che mette un nuovo mattoncino a una carriera strepitosa caratterizzata da tre medaglie olimpiche (bronzo a Sydney 2000 e Londra 2012, argento ad Atene 2004), il trionfo ai Mondiali 1998, due ori agli Europei, 4 scudetti e 1 Champions League in una carriera vissuta tra Lube (1998-2001 e 2014-2016), Treviso (2001-2012), Piacenza (2012-2014 e 2017-2019) oltre alla parentesi di Latina (2016-2017) senza dimenticarsi dell’esordio a Padova tra il 1995 e il 1998.