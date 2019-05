Finale Scudetto: Conegliano travolgente anche nel secondo atto! Novara spalle al muro

Prosegue il cammino impeccabile di Conegliano nella Finale Scudetto della Serie A1 2018-2019 di volley femminile. La formazione allenata da Daniele Santarelli ha replicato tra le mura amiche il risultato ottenuto in trasferta nella sfida inaugurale ed ha regolato Novara con il punteggio di 3-0 (25-16; 25-23; 25-23) portandosi sul 2-0 e regalandosi la possibilità di conquistare il tricolore già nella prossima partita, in programma lunedì 6 maggio. Le piemontesi hanno lottato maggiormente, trascinate ancora una volta da Paola Egonu (19 punti), ma la maggiore brillantezza nei momenti decisivi ha fatto la differenza a favore delle Pantere. Miriam Sylla (13 punti), Kimberly Hill (12 punti) e Samanta Fabris (11 punti) hanno garantito un apporto costante all’attacco veneto, ma fondamentale è stato anche il contributo di Anna Danesi (8 punti con tre muri).

Conegliano comincia meglio sin dal primo parziale (7-5), ma Egonu tiene a contatto Novara (9-9) nelle prime fasi. Sylla e Hill però confezionano l’allungo e il muro della statunitense segna lo strappo decisivo (14-8). Le ragazze di Massimo Barbolini non riescono a reagire e il primo set si chiude piuttosto rapidamente con il punteggio di 25-16. Copione identico nel secondo parziale, con la formazione ospite che rimane però agganciata alle avversarie anche nella seconda parte grazie ad Egonu (16-15). Danesi però si prende la scena e con due strepitosi muri consecutivi regala un buon vantaggio alla squadra di Santarelli (19-15). Nel finale non basta la reazione d’orgoglio delle piemontesi: Sylla al terzo tentativo mette a terra il 25-23 che porta l’incontro sul 2-0.

Novara approccia il terzo set consapevole di trovarsi in una situazione decisamente delicata non soltanto per la sfida di questa sera, ma per l’intera serie. La tensione blocca la squadra ospite e l’avvio è tutto di Conegliano (5-0). Il carattere delle ragazze di Barbolini emerge alla distanza: Veljkovic ed Egonu accorciano il distacco (11-9) quindi ci pensa Stufi a rimettere un solo punto tra le due formazioni (17-16). Nel momento decisivo le padrone di casa alzano ancora una volta il proprio livello e grazie all’ace di Wolosz provano a scappare (19-16). Novara però non si arrende e con un’incredibile rimonta riesce a ristabilire la parità grazie a due punti consecutivi di Bartsch (23-23). La sorte si rivela beffarda però nei confronti delle piemontesi e proprio un errore di Egonu segna il 25-23 che chiude la partita e regala a Conegliano il 2-0 nella serie.

