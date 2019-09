Francesca Piccinini annuncia il ritiro: "Dico stop, voglio costruire una famiglia"

Uno dei simboli della Nazionale italiana di pallavolo femminile ha deciso di lasciare lo sport tanto amato e pensare a qualcos’altro. Francesca Piccinini, all’età di 40 anni, ha deciso di dire basta con il volley, dopo aver vinto uno storico titolo mondiale nel 2002 con l’Italia e tanti altri riconoscimenti con i club (sette Champions League e cinque titoli nazionali) e la maglia azzurra. Una giocatrice che spostava i valori e che sapeva fare la differenza in difesa e in attacco.L’inevitabile ticchettio dell’orologio non può che portare, primo o dopo, a questa decisione tanto sofferta:

" Non giocherò più, mi ritiro. Ho vissuto un sogno per tanti anni, ma penso che sia arrivato il momento di dire stop a questa vita stupenda e iniziarne una nuova. Ho voglia di vivere altre emozioni. È dura prendere questa decisione, ma ho 40 anni e esco da vincente perché due mesi fa ho vinto la mia settima Coppa dei Campioni. Mi mancheranno le sensazioni prima delle partite e l’adrenalina dopo le vittorie ma le cercherò in qualcos’altro. Sono ancora un po’ frastornata ma credo sia la decisione più giusta. Vorrei ma è dura trovare la persona con cui fare una famiglia "

Queste le parole di Francesca alla trasmissione “Verissimo” di Mediaset, in onda come di consueto nella finestra di sabato pomeriggio.