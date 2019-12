Francesca Piccinini: "Io alle Olimpiadi 2020? Mai dire mai"

Francesca Piccinini è tornata ad allenarsi dopo aver annunciato il suo ritiro tre mesi fa, l'icona indiscussa della pallavolo italiana non ha appeso le ginocchiere al chiodo ed è tornata nuovamente in palestra a 40 anni. La toscana si sta sottoponendo a delle sedute con il Club Italia (squadra che milita in Serie A2) e si parla di una sua possibile convocazione per le Olimpiadi di Tokyo 2020, la stessa giocatrice non conferma e non smentisce in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport:

" Vivo a Milano, ho voglia di muovermi e mi stanno dando la possibilità di conservare una buona condizione. Sono una donna, non posso lasciarmi andare… Tokyo 2020? Mai dire mai. In questo momento mi sto comunque davvero allenando più per me stessa che per altri. Ho tanti progetti anche extra campo, voglio valutare ogni cosa con grande calma… "

La schiacciatrice è indiscutibilmente un faro del nostro volley, per due decenni è stata sulla cresta dell’onda, ha vinto il Mondiale 2002 oltre a una vagonata di titoli con i club (tra le tante cose spiccano sette Champions League, l’ultima con Novara lo scorso maggio) e ha esperienza da vendere: proprio il suo carisma e la sua capacità di leggere gli incontri internazionali potrebbero essere d’aiuto al giovane spogliatoio guidato dal CT Davide Mazzanti per cui la Picci spende parole al miele:

" È un grande commissario tecnico, siamo a prescindere in una botte di ferro. È l’allenatore che ha cambiato tante cose nella pallavolo in generale: fa gruppo, crea entusiasmo e predica un gioco molto veloce. L’Italia è moderna, faremo bene a Tokyo "