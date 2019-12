Francesca Piccinini torna ad allenarsi! La 40enne in campo col Club Italia e sogna Tokyo 2020

Francesca Piccinini è tornata ad allenarsi! L’icona indimenticabile della pallavolo italiana aveva annunciato il suo ritiro al termine della passata stagione, dopo aver vinto la sua settima Champions League con la casacca di Novara. A settembre aveva poi commentato gli Europei per la Rai e sembrava aver davvero chiuso i conti con l’agonismo ma la 40enne non riesce a stare senza il suo amore e si è così rimessa in gioco come riporta la Gazzetta dello Sport. La toscana si sta allenando al Centro Federale Pavesi di Milano insieme al Club Italia (squadra che milita in Serie A2), al momento non ha svelato pubblicamente quali sono i suoi obiettivi ma non è azzardato pensare che la schiacciatrice stia sognando una convocazione per le Olimpiadi di Tokyo 2020.

La Campionessa del Mondo 2002 non è mai riuscita a salire sul podio a cinque cerchi nelle occasioni avute a dispozione, la medaglia nell’evento più importante del quadriennio è ancora un tabù per la nostra Nazionale e Francesca Piccinini potrebbe tentare di mettersi in mostra per catturare l’attenzione del CT Davide Mazzanti. La Picci riuscirà davvero a entrare nel giro senza aver mai giocato una partita ufficiale di club in questa stagione? Ci sarà un posto per lei come riserva di lusso, come chioccia di un giovane gruppo già argento mondiale e bronzo europeo? Staremo a vedere quali saranno gli sviluppi.