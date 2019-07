Gli Stati Uniti vincono la Volleyball Nations League femminile 2019

Alla fine hanno vinto gli Stati Uniti. O meglio, alla fine gli Stati Uniti hanno difeso il titolo della Volleyball Nations League. Sì perché erano proprio le statunitensi le campionesse in carica e con una finale degna di tale qualifica, sono riuscite a restarlo.

Il Brasile ha fatto di tutto per impedirglielo. La nazionale carioca ha iniziato vincendo il primo set per 25 a 20, continuando sulla stessa scia anche nel secondo set, vinto 25 a 22. Poi, però, alla fine del secondo set Natália Pereira si è fatta male ed è stata costretta a lasciare il campo.

Questo avvenimento è sembrato destabilizzare le brasiliane che nel terzo set, quello che poteva chiudere la questione a loro favore, non sono riuscite ad essere incisive come ad inizio gara. Gli Stati Uniti, dunque, si sono rimessi in partita vincendo il terzo set addirittura per 15 a 25. Il Brasile ha di nuovo avuto l’occasione di chiudere la pratica nel quarto set, ma ancora una volta gli Stati Uniti hanno saputo reagire e hanno firmato il set per 21 a 25.

Il vincitore della VNL femminile 2019 è stato quindi deciso al tie-break al quinto set, terminato con il vantaggio degli Stati Uniti per 15-13. Il match point, in particolare, è stato assegnato in seguito ad un fallo compiuto a rete dalle brasiliane nell’ultima azione. Il teso tie-break si è dunque concluso con il video challenge che ha di fatto decretato la vittoria delle statunitensi.

Nella finale per il terzo posto, la Cina ha avuto la meglio sulla Turchia per 3 set a 1, con i parziali di 25-23, 25-15, 20-25 e 25-21. Bisogna ricordare che la Cina ha schierato in questa fase finale della VNL la sua squadra under 23 e non la nazionale maggiore, riuscendo comunque a sconfiggere nazionali ben più quotate come l’Italia.