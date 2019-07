Gli Usa piegano la Cina e volano in finale: sarà supersfida contro il Brasile

Gli Usa battono 3-1 la Cina (25-11, 15-25, 25-17, 25-20) e si qualificano alla finale di Nations League femminile. La corazzata a stelle e strisce tornerà in campo domenica per affrontare il Brasile in un atto conclusivo assolutamente da non perdere. Le ragazze di coach Kiraly cercheranno di difendere il titolo conquistato lo scorso anno, mentre le verdeoro proveranno a tornare sul trono a due anni di distanza dall'ultima affermazione.

Il tandem Drews-Bartsch trascina gli Stati Uniti

Le americane dominano il primo set, poi si fanno sorprendere dalle padrone di casa nel secondo parziale (giocato senza titolari dalle asiatiche) prima di spingere sull'acceleratore nella terza e quarta frazione. Prestazione di lusso a muro (12) e al servizio (10 ace). Sugli scudi Andrea Drews (21 punti, 3 aces, 2 muri) e Michele Bartsch (21 punti, 4 aces, 4 muri), doppia cifra anche per Kelsey Robinson (15) mentre alla Cina, che sempre domenica affronterà la Turchia per il terzo posto dopo avere eliminato l'Italia nella fase a gironi, non basta Yanhan Liu (17).

Tutto facile per il Brasile, Turchia travolta

Il Brasile travolge la Turchia con un roboante 3-0 (25-23; 25-15; 25-10) e vola con pieno merito in finale. Show assoluto delle verdeoro che dominano la contesa in lungo e in largo. C'è storia solo nel primo set dove la compagine di coach Giovanni Guidetti riesce a tenere botta contro le ragazze di Zé Roberto, poi capaci di giganteggiare nelle due frazioni successive con parziali davvero imbarazzanti e inattesi alla vigilia. Nettamente superiore a muro (8) e al servizio (4 ace), il Brasile approfitta anche di qualche errore di troppo delle anatoliche (26 contro 13). Prestazione di lusso da parte di Natalia Pereira (15 punti), bene Lorenne Teixeira (9 punti, 4 muri) subentrata ad Ana Paula nel primo set, 8 marcature per Mara Ferreira, 7 centri per Gabriela Braga e Ana Beatriz. Alla Turchia non basta Ebrar Karakurt (10 punti), impalpabili Kubra Caliskan (6) e Meliha Ismailoglu (5).