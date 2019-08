I convocati dell'Italvolley per il preolimpico: Zaytsev e Juantorena per sognare l'impresa

Ivan Zaytsev è indubbiamente la punta di diamante di questo gruppo, lo Zar sarà il capitano e vuole assolutamente raggiungere l’obiettivo da protagonista assoluto. L’opposto di Modena, reduce da una stagione di club sostanzialmente positiva con tanto di finale scudetto sfiorata, si è preso un periodo di riposo e ha ricaricato le pile per farsi trovare pronto al grande appuntamento. Il 30enne è balzato agli onori della cronaca per la memorabile serie al servizio nella semifinale di Rio 2016 contro gli USA, ritornare sul palcoscenico a cinque cerchi è il suo unico sogno e tirerà fuori gli artigli per vendicarsi contro la Serbia dopo lo smacco subito lo scorso anno ai Mondiali quando fu sostanzialmente impotente.

L’Italia riabbraccia anche Osmany Juantorena, tornato sui propri passi dopo l'annuncio dell'addio alla nazionale post-Mondiali: lo schiacciatore di Civitanova, capace di vincere scudetto e Champions League in una settimana da favola, si è goduto un meritato periodo di vacanza e poi è rientrato in gruppo per cercare il colpaccio e una nuova partecipazione olimpica. Il suo solido braccio offensivo e la capacità di leggere ogni situazione in difesa saranno determinanti nel corso del weekend, serve il miglior Hombre per fare saltare il banco. Accanto all’italo-cubano verrà schierato Filippo Lanza, un giocatore poco appariscente soprattutto in attacco ma fondamentale per fare funzionare al meglio l’ingranaggio di questo gruppo come ha dimostrato più volte in carriera. A meno che non si decida di puntare sul veterano Oleg Antonov già bello pimpante nelle ultime amichevoli oppure sul giovane Daniele Lavia che ha convinto in Nations League e che potrebbe essere l’arma segreta per sorprendere gli avversari.

La cabina di regia sarà affidata naturalmente a Simone Giannelli, è l’unico big che ha partecipato alla Nations League regalando sempre delle perle di spessore e da cui ci si aspetta ancora una lettura estremamente lucida per servire grandi palloni ai suoi attaccanti di punta, variando molto il gioco e mandando in crisi chi ci sarà dall’altra parte della rete. Il giocatore di Trento è ormai uno dei migliori al mondo nel suo ruolo, è bravo anche ad attaccare in prima persona e si fa sentire a muro con una certa personalità. Il reparto centrale è invece molto folto e con tante opzioni a disposizione di Blengini, sulla carta la coppia titolare è formata da Simone Anzani e da Matteo Piano, ma attenzione a non sottovalutare Roberto Russo e Alberto Polo che hanno lavorato molto durante l’estate e possono tranquillamente dire la loro. Sulla carta Massimo Colaci dovrebbe essere il libero titolare vista l’esperienza e la solidità ma quest’anno Fabio Balaso è salito in cattedra e potrebbe davvero essere una carta validissima: l’Italia ha trovato due giocatori di grande spessore in un ruolo spesso sottovalutato e invece molto importante per le dinamiche di squadra. Riccardo Sbertoli sarà il palleggiatore di riserva, Gabriele Nelli sarà il secondo di Zaytsev ma potrebbe fare male entrando dalla panchina in caso di necessità.