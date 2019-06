I convocati dell’Italia per la tappa di Milano: assente Nelli, debutta Recine

Chicco Blengini, CT della Nazionale Italiana di volley maschile, ha diramato le convocazioni per la quarta tappa della Nations League che andrà in scena all’Allianz Cloud di Milano nel weekend del 21-23 giugno. Gli azzurri affronteranno nell’ordine Serbia, Argentina e Polonia: un trittico fondamentale in ottica qualificazione alle Final Six del prestigioso torneo continentale.

Spicca l’assenza di Gabriele Nelli che aveva saltato anche l’ultima partita contro la Bulgaria: possibile infortunio per l’opposto? Ci sarà Andrea Argenta che si giocherà il posto con Giulio Pinali. Tra gli schiacciatori spazio alla novità Francesco Recine, out Giacomo Raffaelli. Escono i centrali Davide Candellaro e Simone Anzani, rientrano Alberto Polo e Daniele Mazzone.

I convocati

PALLEGGIATORI: Simone Giannelli, Luca Spirito

OPPOSTI: Andrea Argenta, Giulio Pinali

SCHIACCIATORI: Daniele Lavia, Francesco Recine, Oreste Cavuto, Oleg Antonov

CENTRALI: Roberto Russo, Daniele Mazzone, Matteo Piano, Alberto Polo

LIBERI: Fabio Balaso, Nicola Pesaresi