Il 29 febbraio torna il #1DayMore4Volleyball

141.137 partecipanti, 2.385 località e 10.118 partite: sono questi i numeri (impressionanti!) del #1DayMore4Volleyball 2020, l’evento ideato dalla CEV per promuovere la pallavolo nel Vecchio Continente. Un appuntamento su larga scala, che coinvolgerà appassionati di tutte le età e di tutti i livelli, dagli amatori agli agonisti.

Se nel 2016 furono più di 49 mila le persone che presero parte a questa iniziativa, quest’anno dovrebbero essere più del doppio. Una giornata che permette di mettere in luce un aspetto vanto della pallavolo: il suo essere uno sport davvero per tutti. Bambini, adulti, donne, uomini, tutti hanno la possibilità di divertirsi giocando a pallavolo. Con il sitting volley, anche chi è diversamente abile può praticare questo amato sport in un numero sempre crescente di strutture.

Dopo il successo della prima edizione nel 2016, si torna dunque a celebrare il volley e l’amore per questo sport in questo speciale anno bisestile: un giorno in più, a febbraio, un giorno da dedicare alla pallavolo e allo sport.

Anche le grandi stelle della pallavolo saranno in prima linea in questa speciale giornata: con l’hashtag #VolleySkillChallenge pubblicheranno sui social (in particolare su Instagram) gli eventi della loro giornata. La sfida punta a mettere in evidenza una delle particolarità maggiori di questo sport, ovvero la possibilità di giocare usando ogni parte del corpo, dai piedi fino alle mani!

Ogni settimana verranno messe in palio due magliette e due palloni per la miglior challenge della settimana. E il 28 febbraio ci sarà il super premio finale: due biglietti VIP per la finale della CEV Champions League Volley, in programma il prossimo 16 maggio a Berlino, comprensivo di trasporto e alloggio. Che aspettate? Mettetevi alla prova con la #VolleySkillChallenge!