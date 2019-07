Il Canada trionfa alla FIVB Volleyball Challenger Cup 2019

Sarà il Canada a partecipare alla Volleyball Nations League femminile 2020. La nazionale femminile guidata da Tom Black è riuscita a battere la Repubblica Ceca nella finale della FIVB Volleyball Challenger Cup 2019 che si è tenuta a Lima, in Perù, guadagnando così il posto nel prestigioso torneo internazionale.

Erano sei le squadre che si sono sfidate nella fase finale: Croazia, Perù, Repubblica Ceca, Taipei, Canada e Argentina. Dalla fase a gironi sono uscite vincitrici Croazia, Repubblica Ceca, Canada e Argentina, che si sono affrontate nelle semifinali. Le europee hanno vinto la sfida tra Argentina e Repubblica Ceca, portando a casa un netto 3 a 0, con i parziali di 25-16, 25-19, 25-23. Netta anche la vittoria del Canada sulla Croazia, con le americane che hanno battuto le europee per 3 a 0 con i parziali di 25-18, 25-20, 26-24.

Molto più combattuta la finalissima tra Canada e Repubblica Ceca. Nei primi due set, le canadesi sono riuscite ad avere la meglio, vincendo 25-17 e 25-16. Nel terzo set, però, le ceche si sono riprese e hanno vinto per 21-25, tenendo aperta la partita. Anche nel quarto set il Canada non è riuscito a chiudere il match, e le ragazze allenate da Ioannis Athanasopoulos hanno vinto per 23-25. Decisivo dunque il set al tie-break, questa volta ampiamente dominato dalle americane che hanno vinto 15-8.

27 i punti segnati da Alexa Gray, schiacciatrice in forza al Casalmaggiore, seguiti dai 16 punti di Jennifer Cross (6 conquistati a muro) mentre Kiera Van Ryk (da poco ingaggiata dalla Zanetti Volley Bergamo) e Emily Maglio (Cuneo Volley) hanno fatto entrambe 15 punti. Tra le ceche, Michaela Mlejnkova è stata artefice di 17 punti, con Tereza Patockova e Eva Svobodova che hanno fatto entrambe 12 punti (la Svobodova ha segnato anche 5 ace).

“È una vittoria importantissima per noi” ha detto Kyla Richey, capitano del Canada, “stiamo cercando di far appassionare il nostro paese alla pallavolo e riuscire ad accedere alla VNL è il primo passo per raggiungere il nostro obiettivo.”