Il volley europeo parla serbo, vince anche la nazionale maschile

La Serbia è la vincitrice del Campionato Europeo di volley maschile 2019. Dopo la vittoria della selezione femminile, anche la squadra guidata da Slobodan Kovac si aggiudica il massimo trofeo continentale, battendo in finale la squadra che è stata un po’ la sorpresa di questi Europei, la Slovenia.

All’AccorHotels Arena di Parigi è andato in scena l’ultimo atto degli Europei 2019. La partita è iniziata con la Slovenia che ha dimostrato ottima forma e determinazione, riuscendo a mettere a segno i 25 punti per conquistare il set, mentre la Serbia è apparsa meno brillante, fermandosi a quota 19. Ma era solo questione di tempo. Nel secondo set i serbi hanno ingranato la marcia, dominando largamente gli avversari e vincendo il set per 25 a 16.

La Slovenia è apparsa smarrita, forse stanca, sicuramente diversa da quella che era scesa in campo nel primo tempo. Anche nel terzo set, la Serbia è tornata a farla da padrona, battendo nuovamente la Slovenia, questa volta per 25 a 18. Nel quarto e decisivo set, la Slovenia ha provato a reagire per arrivare al tie break, ma la squadra allenata da Alberto Giuliani non è riuscita a riproporre il gioco vincente del primo set e alla fine si è arresa alla Serbia, che ha vinto l’ultimo set per 25 a 20.

Il titolo europeo 2019 è andato dunque ad Atanasijevic e compagni, che sono riusciti a vincere il terzo campionato europeo nella storia del paese (gli altri risalgono al 2001 e al 2011). Dopo 8 anni, quindi, la nazionale di pallavolo maschile serba si è di nuovo messa al collo l’oro continentale.

Alla Slovenia, che era stata capace di battere Russia e Polonia, è andato un meritatissimo argento. È la seconda volta in cui la Slovenia si classifica seconda: era accaduto anche nel 2015, quando vinse la Francia.