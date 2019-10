Italia-Brasile 0-3: azzurri demoliti dalle seconde linee verdeoro

L’Italia si scioglie come neve al sole di fronte al Brasile delle seconde linee e subisce la sesta sconfitta in Coppa del Mondo, giocando forse la peggiore delle undici gare fin qui disputate. I verdeoro vincono 3-0 faticando solo nel secondo set e ancora una volta gli azzurri devono fare i conti con il fondamentale della ricezione, troppo deficitario per una squadra che ha ambizioni da prime posizioni del ranking mondiale. Una valanga di ace subiti, poche soluzioni, incapacità di rimettersi in carreggiata nei momenti di difficoltà: su questi dati si dovrà lavorare per il futuro anche se l’esperienza di Coppa del Mondo e magari anche questa scoppola durissima da digerire, serviranno al gruppo dei giovani azzurri in futuro.

Renan schiera in avvio una formazione imbottita di seconde linee, mentre Blengini punta sulla squadra titolare con Candellaro e Russo al centro e Kooy e Lavia in banda. Nella prima parte di gara sono i sudamericani a prendere il largo e a portarsi sul 12-8. Lavia suona la carica per l’Italia e firma la rimonta che si concretizza sul 16-16, ma è solo un’illusione perché il Brasile delle riserve riparte di slancio, vola sul 20-17 e nel finale fa leva sul servizio per imporsi con il punteggio di 25-20, mentre Blengini è costretto a togliere Kooy, non al meglio fisicamente, per lasciare spazio a Cavuto.

Nel secondo set si vede l’Italia migliore. Gli azzurri giocano punto a punto, trovano finalmente un equilibrio in ricezione, ma non a muro e in battuta, con i brasiliani che ricorrono costantemente al primo tempo in fase di cambio palla, non trovando opposizione né a muro, né in difesa. I verdeoro restano sempre avanti con vantaggi risicati, l’Italia regge l’urto grazie ad un buon cambio palla, ma nel finale un paio di errori ed anche un pizzico di fortuna (un paio di nastri benevoli) permettono alla squadra di Renan Dal Zotto di andare sul 2-0: 25-22.

L’Italia si illude di poter allungare il match e magari imbastire un’altra rimonta come le era riuscito contro Argentina ed Iran, in avvio di terzo parziale. Funziona tutto a meraviglia in casa azzurra, con Pinali al posto di Nelli nel ruolo di opposto ed il Brasile che sembra uscire dal match (10-5). Gli azzurri, però, vengono letteralmente demoliti da tifone Isac, che va al servizio sull’11-7 e ne esce sull’11-15 con quattro ace ed un paio di difese che permettono a Roque di mettere a terra palloni preziosi. Il break di 0-8 taglia le gambe all’Italia, fallosa in ricezione ed incapace di risollevarsi. Ci pensa Fernando, con un altro paio di ace, a buttare l’Italia giù dal burrone. Vince meritatamente il Brasile 25-15 e può iniziare la festa per la conquista della Coppa del Mondo.