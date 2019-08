L’Italia non fa sconti, non regala sorprese negative e sconfigge il Camerun per 3-0 (25-18; 25-18; 25-16) nel match d’esordio del torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Gli azzurri hanno vinto il primo incontro al PalaFlorio di Bari palesando una chiara superiorità tecnica nei confronti degli africani anche se hanno sofferto più del previsto nel secondo set, conquistato dopo aver sudato nella prima metà. Per il resto la nostra Nazionale di volley maschile ha svolto positivamente il proprio compito e ha sbrigato la pratica contro l’avversario più debole del girone, domani sera (ore 21.15) si alzerà l’asticella contro l’Australia che oggi ha spaventato la Serbia venendo battuta per 3-1 dopo oltre due ore di battaglia. Il pass a cinque cerchi verrà messo probabilmente in palio nello scontro diretto di domenica sera contro gli slavi ma i ragazzi del CT Chicco Blengini non potranno sottovalutare il confronto con gli aussies che hanno dimostrato di essere una compagine insidiosa e volitiva.

Buona prova in regia di Simone Giannelli (7 punti personali) che ha insistito soprattutto sugli schiacciatori Osmany Juantorena (13) e Filippo Lanza (12) davvero molto positivi in fase offensiva (entrambi attorno all’80%), l’opposto Ivan Zaytsev ha faticato a ingranare ma lo Zar è riuscito a trascinare la squadra con la sua proverbiale grinta da capitano chiudendo con 12 punti a referto (50% in fase offensiva, 2 aces). Al centro la sorpresa Roberto Russo (4) che è stato preferito a Simone Anzani () per affiancare Matteo Piano (7 punti, 3 muri), Massimo Colaci nel ruolo di libero. Il Camerun, che poche settimane fa perse la finale dei campionati continentali contro la Tunisia e che è arrivato a Bari alla spicciolata (ben sei uomini si sono visti al palazzetto per la prima volta soltanto nella tarda mattinata odierna), ha puntato tutto su Christian Mbativou (9) e Cedric Bitouna (5) mentre il capitano Nathan Wounembaina ha giocato soltanto il primo set senza segnare un punto.

La cronaca

Juantorena crea un break in avvio di primo set con due staffilate (3-1), la sua pipe vale il 5-3 e poi due errori al servizio degli africani assicurano il 7-5. Russo e Piano si fanno vedere con due primi tempi, poi Lanza aziona il braccio con due punti consecutivi (12-8). Russo mette a terra una palla vagante sulla rete, Giannelli chiude un punto di seconda intenzione (15-12) e Juantorena inchioda una succulenta free-ball (17-12). Primo tempo di Piano, pipe di Juantorena e tocco di giustezza di Lanza (22-15) poi un fallo di posizione degli avversari consegna il set agli azzurri.

Il muro di Mbativou e un errore offensivo di Juantorena regalano il primo vantaggio al Camerun in apertura della seconda frazione (2-0), poi lo stesso Mbativou concretizza una free ball e Zaytsev viene murato da Boyomo (3-5). L’Italia soffre la verve dei rivali, il muro è in crisi e il servizio non funziona (6-8) ma una pipe di Lanza e il muro improvviso di Piano valgono il pareggio a quota 8. Un ace di Juantorena e un vincente di Lanza valgono il primo break dei padroni di casa (11-9), lo stesso Lanza con due vincenti di lusso firma il primo allungo (14-11) confermata dal missile di Giannelli di seconda intenzione (16-12). L’Italia fatica a ingranare prima di due muri superlativi di Piano (21-17) che sfiancano definitivamente il Camerun, gli africani commettono tre errori consecutivi e poi Giannelli chiude i conti.

Juantorena e Zaytsev trovano degli angoli interessanti in avvio di terzo set (4-2), poi Russo si scatena con un primo tempo e lo Zar firma il pallonetto del 7-5. L’Italia fatica comunque a prendere il largo, Mbutngam pareggia con un incredibile ace (7-7) e gli azzurri finalmente si scuotono: muro di Zaytsev, due errori del Camerun, primo tempo di Russo, ace di Zaytsev e infrazione in palleggio degli africani per il 15-10. L’opposto di Modena firma un altro ace (16-10), Giannelli si fa ancora vedere di seconda intenzione prima del mani-fuori di Zaytsev (21-12). Bisogna soltanto amministrare nel finale, chiude Lanza con un mani-out.

CLASSIFICA POOL C: Italia 1 vittoria (3 punti), Serbia 1 vittoria (3 punti), Australia 0 vittorie (0 punti), Camerun 0 vittorie (0 punti).