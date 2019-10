Italia-Canada 2-3, altra sconfitta degli azzurri: quinto ko in Giappone

Altra sconfitta per l’Italia nella Coppa del Mondo 2019 di volley maschile, a Hiroshima (Giappone). La nostra Nazionale è stata battuta dal Canada per 3-2 (19-25; 25-17; 15-25; 25-23; 18-16) ed è così incappata nel quinto ko nel torneo che si sta rivelando estremamente deludente sotto il profilo dei risultati. Oggi gli Azzurri si erano trovati avanti per 2-1 dominando primo e terzo set con ottime prestazioni in attacco, ma poi si sono spenti e al tie-break hanno dovuto cedere ai vantaggi dopo essere stati avanti anche di un paio di punti. I nostri portacolori crollano nonostante i 13 aces ma rimangono comunque al sesto posto in classifica e potranno mantenere il piazzamento se domani riusciranno ad avere la meglio sull’Iran, poi martedì si concluderà il torneo contro il Brasile.

Gabriele Nelli ha chiuso da top scorer (23 punti), l’opposto ha provato a trascinare il gruppo insieme allo schiacciatore Dick Kooy (17) ma è stato troppo intermittente. Il regista Riccardo Sbertoli ha mandato in doppia cifra anche il centrale Davide Candellaro (10, 3 muri e 4 aces), alternanza di banda tra Oreste Cavuto (8) e Daniele Lavia (4), al centro spazio per Roberto Russo (5) che ha sostituito Matteo Piano dopo pochi scambi, Fabio Balaso il libero. Il Canada ringrazia la prova eccellente di Nicholas Hoag (21) e Stephen Maar (20), 10 marcature a testa per Sharone Vernon-Evans e Arthur Szwarc.