Italia, prenditi il bronzo! Contro la Polonia a caccia di una medaglia europea che manca dal 2009

Conquistare il bronzo per consolarsi e cancellare parzialmente la sconfitta subita nella semifinale di ieri. L’Italia scenderà in campo con questi obiettivi: oggi pomeriggio (ore 16.00) le azzurre affronteranno la Polonia nella finale per il terzo posto degli Europei 2019 di volley femminile. Mettersi al collo una medaglia è il target minimo per la nostra Nazionale che non è riuscita nell’impresa di sconfiggere la Serbia e che dunque si dovrà accontentare di battagliare per il gradino più basso del podio, traguardo da raggiungere a tutti i costi per chiudere positivamente una stagione che ha già regalato la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

L’Italia deve smaltire il ko inflitto dalle Campionesse del Mondo, la rivincita di Yokohama non si è conclusa nella maniera sparita ma l’avventura in questa rassegna continentale non è ancora finita: tornare a casa con una medaglia a dieci anni di distanza dall’ultima volta (oro a Lodz nel 2009) è ormai un obbligo per le ragazze del CT Davide Mazzanti che non possono permettersi di sbagliare. Le due squadre si sono già affrontate dieci giorni fa nell’ultima partita della fase a gironi, la Polonia si impose al tie-break ma l’Italia riuscì comunque a concludere al primo posto venendo però costretta a trasferirsi da Lodz a Bratislava per affrontare la Slovacchia e poi a tornare a Lodz per incrociare la Russia in un tour de force che ha forse inciso sul fisico della nostra formazione.

Paola Egonu, dopo i troppi errori commessi contro la Serbia, insegue la partita di spessore in diagonale con Ofelia Malinov che dovrà esaltare le schiacciatrici Indre Sorokaite e Miriam Sylla ma soprattutto dovrà chiamare in causa le centrali Cristina Chirichella e Raphaela Folie come raramente ha fatto durante questo torneo. Contro la Polonia è sempre importante il cambio palla e il gioco offensivo perché la loro difesa e il loro muro sono di spessore, attenzione in particolar modo all’opposto Smarzek e alla regista Wolosz (fari di Bergamo e di Conegliano che sono ben conosciuti dalle nostre azzurre) ma non andranno sottovalutate nemmeno l’altro martello Stysiak e la centrale Kakolewska che può farsi sentire a suon di stampatone. Le biancorosse non salgono sul podio dal terzo posto del 2009, festeggiare dopo dieci anni sembra imprescindibile per il sestetto di Jacek Nawrocki. Si giocherà alla Sport Hall di Ankara (Turchia) dove 12mila spettatori infuocati si prepareranno per sostenere le padrone di casa nella finale per l’oro contro la Serbia.