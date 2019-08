Italia qualificata a Tokyo 2020: Serbia battuta 3-0 a Bari, è festa azzurra

Notte magica per l'Italvolley di Gianlorenzo Blengini che si qualifica alle Olimpiadi di Tokyo 2020 grazie al travolgente successo per 3-0 sulla Serbia con i parziali di 25-16, 25-16, 25-19. Un risultato fantastico in una cornice di pubblico entusiasmante come quella del PalaFlorio di Bari dove gli azzurri annichiliscono un avversario temibile che lo scorso anno aveva nettamente avuto la meglio ai Mondiali casalinghi. L'Italia, medaglia d'argento a Rio 2016, centra la 12esima qualificazione consecutiva ai Giochi olimpici dove è sempre presente da Montreal 1976. Serviva la partita perfetta a muro, al servizio, in attacco: tecnicamente è stato tutto esemplare ma sono stati soprattutto il cuore, la grinta, il carattere e la testa a fare la differenza. Partita strepitosa di Ivan Zaytsev, show di Osmany Juantorena, Oleg Antonov incanta da schiacciatore titolare al posto di Filippo Lanza. Da elogiare anche la regia magistrale di Simone Giannelli, granitici Matteo Piano e Simone Anzani al centro, mentre l'alternanza tra i liberi Massimo Colaci e Fabio Balaso è stata perfetta.

La cronaca della partita

Partenza a razzo dell'Italia nel primo set: pipe di Antonov, muro di Anzani e due stampatone di Zaytsev per il 5-1. Gli azzurri alzano le barricate sottorete, Piano si immola e poi Ivovic sparacchia out (8-2). C'è solo una squadra in campo, due pipe consecutive di Juantorena (10-3) e i padroni di casa mandano totalmente in confusione gli slavi che soffrono in attacco e in difesa pagano la verve di Zaytsev (13-7). Le due formazioni commettono qualche errore di troppo in battuta (17-12), poi gli azzurri fimano l'ultimo allungo: parallela di Zaytsev, Giannelli di seconda intenzione e poi muro del palleggiatore per il 21-13. Finale in totale controllo, Juantorena firma un bel vincente da posto 4, primo tempo perfetto di Anzani (24-15) e Atanasijevic regala il set con un brutto errore offensivo.

Giannelli determinante nel secondo set

Ivovic e Jovovic commettono due errori importanti nei primi frangenti del secondo parziale (4-2) ma lo stesso Ivovic stampa Juantorena e riacciuffa il pareggio a quota 4. Si prosegue punto a punto, gli azzurri danno comunque l'impressione di essere in controllo dell'incontro e trovano un primo piccolo break con il diagonale strettissimo di Antonov (8-6). Juantorena sale in cattedra con due missili dei suoi (12-9) a cui segue un chirurgico primo tempo di Anzani (14-12). I ragazzi di Chicco Blengini si fanno spingere dal pubblico, Zaytsev firma un ace micidiale (16-13) e poi arriva il punto della partita: Colaci alza in bagher rovesciato direttamente dalla panchina, Giannelli attacca di seconda intenzione e la mette a terra (17-14). La Serbia cerca di tenere botta ma arriva il momento di Antonov con una pipe e un pallonetto (21-18), poi Zaytsev mette la sua firma: due ace consecutivi (24-19) e diagonale stretto per chiudere i conti.

A portarci a Tokyo è un missile di Juantorena

Gli azzurri partono a razzo anche nella terza frazione col muro di Anzani su Petric e un vincente magistrale di Juantorena (3-1) ma Luburic non si arrende e firma il pareggio con un diagonale e un ace (3-3). Gli slavi hanno un sussulto e si portano sul +2 (8-6 con l'ace di Jovovic e un errore di Zaytsev) ma poi i due fuoriclasse si caricano la squadra sulle spalle: mani-fuori e rasoiata di Zaytsev, nel mezzo due colpi di lusso di Juantorena. I padroni di casa si portano sul 10-8, Antonov è indemoniato con pipe e muro di Atanasijevic (14-10) ma gli azzurri non riescono a conservare il margine di vantaggio, due ace consecutivi di Atanasijevic valgono il pareggio a quota 14. Matteo Piano regala un nuovo pesantissimo break con un primo tempo e un muro celestiale (18-16), poi un’altra stampatona e la staffilata di Juantorena che vale il 21-17. Ormai è fatta: Juantorena da posto 4, servizio in rete di Kovacevic, out Atanasijevic e poi il missile di Juantorena vale Tokyo.