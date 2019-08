Italia vittoriosa sul Belgio in amichevole, buone risposte dal sestetto titolare

Prosegue con una vittoria il cammino di avvicinamento della Nazionale italiana di volley maschile al torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 in programma nel prossimo fine settimana. La formazione allenata da Chicco Blengini ha già raggiunto Bari nei giorni scorsi per l’ultimo collegiale prima del grande appuntamento e ha superato in amichevole il Belgio con un convincente 3-0 (25-19; 25-16; 25-19). Le due squadre hanno dimostrato entrambe una condizione in crescita e il tecnico azzurro ha ottenuto sicuramente risposte positive dai propri giocatori. L’aspetto più incoraggiante è il miglioramento negli automatismi di gioco evidenziato da coloro che non hanno preso parte alla Nations League e che quindi hanno necessariamente bisogno di un periodo di rodaggio per tornare ad esprimersi al meglio del proprio potenziale.

Blengini ha schierato in avvio il sestetto titolare con Simone Giannelli in cabina di regia, Ivan Zaytsev nel ruolo di opposto, Osmany Juantorena e Filippo Lanza come schiacciatori, Roberto Russo e Matteo Piano al centro e Massimo Colaci come libero. Dopo due parziali controllati con relativa tranquillità da parte degli azzurri, il tecnico italiano ha rimescolato le carte nel terzo set inserendo Oleg Antonov, Gabriele Nelli e Simone Anzani. Il risultato però non è cambiato e anche il terzo periodo si è chiuso a vantaggio della formazione italiana senza particolari difficoltà. Le due squadre si ritroveranno di fronte nuovamente domani (ore 19.00) per l’ultimo incontro prima dell’esordio nel torneo di qualificazione olimpica. Di seguito il tabellino della sfida.

ITALIA-BELGIO 3-0 (25-19, 25-16, 25-19)



Italia – Juantorena 12, Giannelli 6, Zaytsev 9, Lanza 11, Piano 2, Russo 9, Colaci (L). Balaso, Cavuto, Nelli 5, Antonov 2, Anzani 2. Ne: Sbertoli Lavia, Polo, Pesaresi (L) All: Blengini



– Juantorena 12, Giannelli 6, Zaytsev 9, Lanza 11, Piano 2, Russo 9, Colaci (L). Balaso, Cavuto, Nelli 5, Antonov 2, Anzani 2. Ne: Sbertoli Lavia, Polo, Pesaresi (L) All: Blengini Belgio – Tuerlinckx 8, Deroo 3, D’Hulst, Verhees 8, Van de Voorde 2, Rousseaux 13, Stuer (L), Grobelny 2, Valkiers, Baetens 1, Verstraete (L), Van de Velde. Ne: Van den Dries, Verhanneman, All: Van Kerckhove

