Ivan Zaytsev rimane a Modena. Civitanova: “Non ha mantenuto la firma promessa”

Ivan Zaytsev rimane a Modena e vestirà la casacca gialla anche nella prossima stagione. L’opposto era in bilico tra i Canarini e Civitanova, nelle ultime ore la situazione si è chiarita e dunque resterà in Emilia non senza qualche polemica. Lo Zar, infatti, aveva raggiunto un accordo con i marchigiani nei mesi scorsi ma successivamente il giocatore si sarebbe tirato indietro. Il ripensamento dell’uomo simbolo della pallavolo italiana ha fatto imbufalire la Lube che infatti ieri ha risposto con un duro comunicato: “A.S. Volley Lube comunica di aver scelto di interrompere la trattativa con il procuratore dell’atleta Ivan Zaytsev, al termine di una settimana durante la quale, improvvisamente, una decisione da tempo presa non è stata confermata con la firma in precedenza promessa“.

L’operazione non è andata in porto in extremis, per il malcontento dei cucinieri che hanno vinto scudetto e Champions League nell’ultima settimana. Modena festeggia la permanenza dello Zar e in mattinata la Presidente Catia Pedrini ha risposto dalle colonne del Resto del Carlino: “L’unica riflessione ragionevole che posso fare è questa: Ivan non avrebbe potuto firmare nulla, avendo in essere un triennale con noi. Se avessero veramente trovato un accordo, la Lube Civitanova avrebbe dovuto bonificarci i 300mila euro del buy out in accordo col giocatore, che a quel punto sarebbe stato libero di trasferirsi. Reputo di dubbio gusto e correttezza le dichiarazioni dei vertici della società marchigiana, che con arroganza tirano in ballo un giocatore sotto contratto con un competitor. Non tutto si può comperare”. Intanto Civitanova ha già comunicato che l’opposto titolare per la prossima stagione sarà il lussemburghese Kamil Rychlicki che ha giocato a Ravenna durante l’ultima stagione.