Julio Velasco torna nello staff azzurro: sarà direttore tecnico del settore giovanile

L'estate della pallavolo azzurra prosegue con un'altra buona notizia. Dopo le prestazioni eccellenti della Nazionale maschile e femminile in Nations League, la Fipav ha annunciato in giornata di aver raggiunto un accordo con Julio Velasco per la nomina a nuovo direttore tecnico dell'attività giovanile del settore maschile. L'allenatore argentino, che sulla panchina della squadra italiana ha collezionato 323 presenze entrando nella leggenda dando inizio alla "generazione di fenomeni" e vincendo due titoli mondiali nel 1990 e nel 1994, metterà la propria esperienza al servizio del futuro del movimento azzurro e comincerà a lavorare già nelle prossime ore.

A luglio la presentazione ufficiale

La presentazione ufficiale avverrà nel mese di luglio, quando sarà reso noto con maggiore precisione il programma di lavoro della prossima stagione. Dopo aver occupato le panchine della Spagna (2008-2011), dell’Iran (2011-2014) e dell’Argentina (2014-2018), Velasco era tornata ad allenare una squadra di club riabbracciando la 'sua' Modena nel campionato 2018-2019. La stagione però non ha riservato particolari soddisfazioni, con l’eliminazione prematura dalla Champions League e con la semifinale scudetto persa in maniera piuttosto netta contro Perugia. Sulla panchina della società emiliana siederà quindi Andrea Giani che nella propria carriera di giocatore deve molto al tecnico argentino, mentre Velasco si è legato alla Fipav con un contratto di due anni e mezzo che potrebbe anche rappresentare un punto di partenza per un sodalizio più duraturo.