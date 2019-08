L’Italia mostra i muscoli, gioca ad altissimi ritmi, tira fuori la grinta dei giorni migliori e travolge il Belgio con un nettissimo 3-0 (25-17; 25-16; 25-16) che non ammette alcuna replica. Le azzurre hanno conquistato la seconda vittoria consecutiva nel torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e ora si giocheranno il pass a cinque cerchi nella sfida di domani sera contro l’Olanda: sarà lo scontro diretto che chiude il quadrangolare di Catania a definire chi potrà volare direttamente in Giappone al termine di questo lungo fine settimana, chi vince potrà festeggiare mentre chi perde sarà costretto a disputare il torneo europeo di gennaio 2020 per inseguire l’ultimo posto a disposizione.

La nostra Nazionale è scesa in campo con grande convinzione, non ha sottovalutato un avversario che poteva creare dei grattacapi, ha pigiato fin da subito sull’acceleratore e ha giganteggiato in lungo e in largo sciorinando una tecnica e una classe davvero inarrivabili per le pur volitive Yellow Tigers che non sono praticamente mai state in grado di contrastare le vicecampionesse del mondo. Si aspettava questo pronto ritorno dell’Italia dopo una deludente Final Six della Nations League e l’incontro sottotono di ieri contro il modesto Kenya, a questo punto bisogna gettare il cuore oltre l’ostacolo e sconfiggere anche la bestia nera Olanda per assicurarsi le Olimpiadi al primo tentativo utile.

L’Italia è stata perfetta in tutti i fondamentali come testimoniano gli 11 muri e i 5 aces di squadra, grande sostanza in fase offensiva e ottima solidità in ricezione. Prestazione di lusso da parte dell’opposto Paola Egonu che ha messo a segno 18 punti (4 aces), da applausi la prestazione della centrale Raphaela Folie (8 punti, 2 muri) che ha giocato titolare accanto alla capitana Cristina Chirichella (9, 2 muri). Miriam Sylla ha invece faticato tantissimo in ricezione e anche in attacco non ha brillato (7 punti, 33%), la schiacciatrice dovrà necessariamente alzare il livello di gioco in vista del big match contro l’Olanda mentre Lucia Bosetti ha garantito il suo consueto contributo in copertura (8 punti), da elogiare la regia di Ofelia Malinov e l’eccellente lavoro del libero Monica De Gennaro. Totalmente annullate Kaja Grobelna (10) e Britt Herbots (8) che non sono state all’altezza della situazione.

La cronaca

L’Italia parte a razzo nel primo set con due sassate di Egonu e un bel muro di Folie (3-0), il turno in battuta di Egonu crea il solco decisivo: due aces dell’opposto intervallati da un suo vincente e da un buon mani fuori di Sylla (9-3). Le due squadre commettono qualche errore di troppo al servizio (12-7), poi Folie sale in cattedra con un paio di primi tempi (14-8). Sylla continua a faticare in difesa ma le Yellow Tigers non ne approfittano, una stampatona di Bosetti su Sobolska e il punto in palleggio di Malinov generano il +7 (20-13). Nel finale un paio di colpi di Egonu prima del muro di Chirichella su Herbots che chiude i conti.

L’Italia va sotto in avvio del secondo parziale (4-2 con l’ace di Grobelna e un errore in ricezione di Sylla concretizzato da Van Avermaet) ma il primo tempo di Chirichella e un errore offensivo di Van Gestel regalano un pronto pareggio (4-4). L’Italia impiega qualche scambio per sciogliersi, poi piazza un allungo importante: ace di Malinov, mani fuori di Bosetti, primo tempo di Folie, mani fuori di Sylla e quattro muri in un amen (due di Sylla) per il 16-8. La nostra Nazionale si dimostra tecnicamente superiore, è bastata una fiammata per frenare il mordente delle avversarie che non sanno più come reagire, entra anche Sorokaite ed Egonu regala il +10 con una sventola delle sue (19-9). Finale di gestione, Chirichella si fa vedere con un primo tempo sontuoso (23-11) ed entra Elena Pietrini che fa il proprio debutto in questo preolimpico. Il 2-0 arriva grazie a un errore al servizio delle belghe.

L’Italia non si ferma, 3-0 in avvio della terza frazione approfittando degli errori di Grobelna e Van de Vyver. Egonu si accende nuovamente con un ace e due vincenti di rara potenza (7-4), un primo tempo di Chirichella e un muro di Bosetti su Sobolska valgono un pesantissimo +5 (10-5). Il Belgio non molla e recupera un break approfittando delle difficoltà in ricezione di Sylla e del muro di Grobelna su Bosetti (10-8) ma l’Italia si riprende prontamente con un muro di Egonu e un diagonale fantasmagorico della sua stella (13-9). Le azzurre sono ormai in totale controllo: primo tempo di Folie, diagonale ed ace di Egonu (18-12). A quel punto bisogna soltanto amministrare, Chirichella ruggisce su Herbots (21-12), staffilata di Bosetti (24-15) e l’Italia chiude su un errore avversario.