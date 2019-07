L'Italia femminile batte la Turchia in amichevole, verso il torneo preolimpico

L’Italia ha sconfitto la Turchia per 3-2 (25-22; 22-25; 25-19; 20-25; 17-15) nella prima amichevole di avvicinamento al torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Le azzurre si sono imposte davanti ai 2000 spettatori del PalaRavizza di Alassio (in provincia di Savona) traendo delle importanti indicazioni verso il weekend del 2-4 agosto dove affronteranno Olanda, Belgio e Kenya con l’obiettivo di staccare il pass per i Giochi. Le ragazze del CT Davide Mazzanti sono parse in crescita rispetto alle deludente Final Six della Nations League e hanno sconfitto proprio la compagine di Giovanni Guidetti contro cui avevano perso per 3-0 un paio di settimane fa, domani sera (ore 20.30) le due squadre si affronteranno nuovamente nella località ligure.

Spiccano in particolar modo i 25 punti dell’opposto Paola Egonu schierata in diagonale con Ofelia Malinov, doppia cifra anche per la schiacciatrice Elena Pietrini (12) affiancata da Lucia Bosetti (6), al centro Anna Danesi (10) e Cristina Chirichella (7), determinante anche il libero Monica De Gennaro e l’attaccante Indre Sorokaite che ha messo a segno 12 punti subentrando prima a Pietrini e poi a Egonu tra quarto e quinto set. Miriam Sylla è invece rimasta a riposo per una botta al polso destro, la speranza è che il martello recuperi prontamente e possa essere arruolabile per il preolimpico. Tra le fila della Turchia, che ha avuto un match-point sul 14-13 del tie-break, da segnalare le 14 marcature di Erdem e le 12 di Akman.

ITALIA – TURCHIA 3-2 (25-22, 22-25, 25-19, 20-25, 17-15)

ITALIA: Malinov 2, Pietrini 15, Chirichella 7, Egonu 25, L. Bosetti 6, Danesi 10. Libero: De Gennaro. Sorokaite 12, Parrocchiale, Orro. N.e: Folie, Fahr, Nwakalor, C.Bosetti, Sylla. All. Mazzanti

TURCHIA: Ercan 9, Akman 12, Ozbay 4, Ismailoglu 5, Erdem 14, Karakurt 10. Libero: Akoz. Dilik 1, Yilmaz 3, Boz 9, Yildirim 2, Baladin 3. N.e: Zehra, Kalac, Sarioglu, All. Guidetti

Arbitri: Goitre e Pristerà

Spettatori: 1950. Durata set: 27′, 27′, 24′, 26’, 21’.

ITALIA: 6 a, 17 bs, 8 m, 42 et.

TURCHIA: 10 a, 10 bs, 6 m, 38 et.