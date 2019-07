L'Italia maschile supera per 3-1 la Slovenia in amichevole

Inizia con una vittoria il nuovo ciclo della Nazionale maschile, al raduno prima di iniziare il torneo preolimpico di qualificazione a Tokyo 2020. Il gruppo di Gianlorenzo Blengini, che ritrova tra i titolari Ivan Zaytsev e Osmany Juantorena, si impone per 3-1 sulla Slovenia (25-22, 27-29, 25-12, 25-14). Numerosi cambi per Gianlorenzo Blengini, che sta testando il sestetto in vista del prossimo importante appuntamento.