L'Italia ospiterà le Finali della VNL: spettacolo a Torino, azzurri qualificati di diritto

Le Final Six della Nations League 2020 di volley maschile si disputeranno in Italia! Sarà il PalaAlpitour di Torino a ospitare gli atti conclusivi del circuito internazionale itinerante, l’appuntamento è dal 1° luglio al 5 luglio nel capoluogo piemontese dove andò in scena anche la Final Six dei Mondiali 2018. La conferma ufficiale è arrivata direttamente dalla Federazione Internazionale dopo l’annuncio con seguente smentita di poche settimane fa.

L’evento sarà organizzato da RCS Sport come il Giro d’Italia, si tratta di un appuntamento importante a tre settimane di distanze dalle Olimpiadi di Tokyo 2020.

La nostra Nazionale è dunque qualificata di diritto anche se parteciperà comunque ai cinque weekend preliminari, si disputeranno due gironi da tre squadre ciascuno e poi spazio alle semifinali incrociate e alla finale per il titolo. Quella del prossimo anno sarà la terza edizione della Nations League che ha sostituito la World League, l’Italia torna a ospitare la Final Six dopo quelle della World League 2014.