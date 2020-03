La CEV ci ripensa: Trento-Wegiel è solo rinviata, niente vittoria a tavolino per i trentini

La CEV ci ha ripensato e ha deciso di rinviare Trento-Jastrzebski Wegiel a data da destinarsi. L’andata dei quarti di finale della Champions League 2020 di volley si sarebbe dovuta disputare giovedì 5 marzo (alle 20.30) alla BLM Group Arena, ma la compagine polacca ha più volte ribadito che non si sarebbe presentata a causa dell’allarme coronavirus.

La Federazione aveva risposto, in un paio di circostanze, che il match si sarebbe giocato regolarmente e che, in caso di mancata presenza degli ospiti, la vittoria sarebbe andata a tavolino ai dolomitici. Il Wegiel, effettivamente, non si è ancora presentato in Italia e in mattinata era stato inflitto il 3-0 (25-0; 25-0; 25-0) a tavolino.

Nel pomeriggio il dietrofront della CEV: si giocherà in campo neutro a Klagenfurt come caldeggiano i polacchi? E quando? Vedremo quali saranno gli sviluppi nelle prossime ore. Va ricordato che giovedì 12 marzo (ore 18.00) è in programma la sfida di ritorno alla Widowiskowo-Sportowa.