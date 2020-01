La Germania c'è: i ragazzi di Giani volano in finale con la Francia, in palio il pass olimpico

La Germania ha mandato in visibilio i 4300 spettatori della Max-Schmeling-Halle di Berlino sconfiggendo la Bulgaria per 3-1 (25-20; 25-23; 20-25; 25-23) nella semifinale del preolimpico di volley maschile, i ragazzi di Andrea Giani hanno sovvertito il pronostico della vigilia e hanno mandato al tappeto la lanciatissima formazione di Silvano Prandi che nella fase a gironi aveva battuto la Francia ed eliminato la Serbia. Strepitosa magia dei tedeschi che partivano da outsider in questa manifestazione e domani sera (ore 20.10) affronterranno la Francia nel match che metterà in palio l’ultimo posto a disposizione per le Olimpiadi di Tokyo 2020. I padroni di casa saranno spinti da un pubblico estremamente caloroso con l’obiettivo di tornare ai Giochi ma ancora una volta dovranno scalare una montagna contro la corazzata transalpina che oggi è riuscita nell’impresa di rimontare dallo 0-2 contro la Slovenia.

La Germania è stata impeccabile contro un avversario che sembrava avere trovato la settimana perfetta: ha giganteggiato nel primo set, ha saputo piazzare il break vincente nel secondo parziale e poi con personalità ha chiuso i conti nella quarta frazione senza tremare nel momento più critico. Show pirotecnico dell’opposto Gyorgy Grozer (17 punti, 53% in attacco), ottimo rendimento degli schiacciatori Chris Fromm (14 punti) e Denys Kaliberda (15, 5 muri), prestazione importante dei centrali Tobias Krick e Marcus Boehme (9 punti a testa), eccellente regia di Lukas Kampa. La Bulgaria ha pagato la prova imprecisa dell’opposto Tsvetan Sokolov (18 punti, 36% in attacco), doppia cifra per Viktor Yosifov (14) e Rozalin Penchev (10).

LA CRONACA DELLA PARTITA

Kaliberda e Krick si scatenano a muro e la Germania guadagna un break in apertura di primo set (2-4) conservato con un vincente di Kaliberda e un errore offensivo di Sokolov (8-6). I ragazzi di Andrea Giani allungano con un tonico Grozer che infila tre staffilate di lusso (13-9) e con la pipe di Fromm si mettono in ottima posizione (15-10). Gli uomini di Silvano Prandi hanno un sussulto con Skrimov e Grozdanov, si portano sul -1 quando Kaliberda pesta la linea dei nove metri (19-20) ma un bomba di Grozer e due invenzioni di Kaliberda rispediscono avanti i padroni di casa (24-19) prima della chiusura di Kampa.

Sokolov sciupa un pallone interessante, Skrimov commette un errore e la Germania vola sul +4 con l’ace di Fromm (8-4) in avvio del secondo parziale. I tedeschi allungano ulteriormente con un muro di Grozer su Sokolov, un ace di Kaliberda e un murone di Boehme sempre sull’opposto avversario (14-8). I padroni di casa hanno un momento di difficoltà e si fanno avvicinare: mani-out di Atanasov, muro di Yosifov su Kaliberda, errore di Grozer e magia di Penchev dalla seconda linea per il 17-18. I padroni di casa non tremano e si riportano sul +4 con una sassata di Grozer, un muro di Boehme su Atanasov e un ace di Schott. Sul 21-17 sembra fatta per gli uomini di Giani ma un errore di Kaliberda e un ace di Seganov (21-20) rendono il finale di set vibrante, a chiudere i conti sono un mani fuori di Grozer ai limiti dell’impossibile e un tocco di Krick.

Battaglia punto a punto nella terza frazione, nessuna squadra riesce a prendere il pallino del gioco fino al 18-18. Krick sbaglia un servizio e Yosifov mura Kaliberda per il 20-18. Il break arriva nel momento più importante sul servizio di Skrimov, Boehme sbaglia il primo tempo mentre Yosifov punisce con lo stesso colpo per il +4 della Bulgaria (22-18). I Verdi non sciupano il vantaggio e il mani-out di Sokolov spedisce la contesa al quarto set.

La Germania torna a ruggire per la gioia della Max-Schmeling-Halle dopo un punto a punto iniziale nel quarto set: mani-out di Grozer, muro di Boehme su Sokolov, pipe di Fromm e vincente di Kaliberda per il 10-7. Kaliberda ruggisce con una pipe e un pallonetto (15-11) ma poi commette un errore dopo il fallo al servizio di Fromm (15-13). La Bulgaria non molla e ci pensa Sokolov con un pallonetto e un mani-out a pareggiare (17-17). Una stampatona di Krick su Penchev e un ace del subentrato Karlitzek lanciano la Germania sul 21-18, Fromm è impeccabile e un errore di Gotsev al servizio regala due match-point ai padroni di casa: Yosifov annulla il primo, Grozer non si fa pregare e il suo mani-out fa esplodere il palazzetto della capitale.