Il Natale dei pallavolisti è salvo! Nelle scorse settimane la Lega Volley era stata costretta a schedulare una giornata di SuperLega proprio il 25 dicembre per permettere poi ai giocatori di raggiungere le proprie Nazionali il giorno successivo in vista del torneo preolimpico che incomincerà il 5 gennaio a Berlino. Il regolamento internazionale prevede infatti che gli atleti vengano rilasciati dai rispettivi club almeno dieci giorni prima dell’inizio di una manifestazione internazionale.

I giocatori e le società si sono subito messe sul piede di guerra una volta appresa l’amara novità e si sono immediatamente adoperate per trovare la soluzione più gradita a tutti: non scendere in campo a Natale. Una lunga trattativa con la CEV (Federazione Europea) ha portato, come anticipa la Gazzetta dello Sport, allo slittamento della giornata di campionato a Santo Stefano (26 dicembre) per la gioia di tutti i pallavolisti che potranno scartare i regali di Natale sotto l’albero e pranzare con i parenti prima di concentrarsi sulla partita da disputare. Il 25 dicembre si giocherà solo Trento-Ravenna perché a Santo Stefano il palazzetto dolomitico sarà occupato dalla squadra di basket.