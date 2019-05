Le convocate dell'Italia per il torneo di Montreux: a casa Caterina Bosetti

La Nazionale italiana di volley femminile parteciperà la prossima settimana al Montreux Volley Masters 2019, in programma presso la località svizzera da lunedì 13 maggio a sabato 18 maggio. Il Commissario Tecnico Davide Mazzanti ha comunicato in mattinata le proprie scelte riguardo alle 14 giocatrici che prenderanno parte all’appuntamento, importante tappa di avvicinamento alla Nations League 2019. Lo scorso anno le azzurre si erano classificate al primo posto raccogliendo fiducia in vista del Mondiale in Giappone, poi chiuso con una splendida medaglia d’argento. Naturalmente assenti le giocatrici di Novara e Conegliano, ancora impegnate con le rispettive società per la finale della Champions League.

Mazzanti ha scelto come palleggiatrici Carlotta Cambi, Alessia Orro e Ofelia Malinov. Il reparto offensivo vedrà protagoniste l’opposto Anna Nicoletti, le schiacciatrici Lucia Bosetti (che raggiungerà il gruppo soltanto nella tarda serata di lunedì), Elena Pietrini, Indre Sorokaite, Sylvia Nwakalor e Francesca Villani e le centrali Sara Alberti, Sarah Fahr e Alexandra Botezat. Per il ruolo di libero presenti invece Chiara De Bortoli e Beatrice Parrocchiale. Nello stesso periodo si alleneranno in collegiale presso il Centro Pavesi di Milano e sotto la supervisione dei tecnici Marco Paglialunga e Luca Pieragnoli le seguenti giocatrici: Giulia Angelina, Beatrice Berti, Francesca Bosio, Agnese Cecconello, Beatrice Molinaro, Francesca Napodano, Caterina Bosetti, Josephine Obossa ed Elena Perinelli.

Il programma del torneo vedrà la Nazionale italiana scendere in campo per le tre partite del girone eliminatorio contro Thailandia (lunedì 13 maggio ore 21.15), Turchia (mercoledì 15 maggio ore 18.45) e Svizzera (giovedì 16 maggio ore 16.00). Nell’altro gruppo si sfideranno invece Germania, Giappone e Polonia. Le prime due classificate si affronteranno nelle semifinali incrociate per contendersi la finale. Di seguito l’elenco completo delle convocate e il calendario del Montreux Volley Masters 2019.

Le convocate

PALLEGGIATRICI: Carlotta Cambi, Alessia Orro, Ofelia Malinov

OPPOSTI: Anna Nicoletti

SCHIACCIATRICI: Lucia Bosetti, Elena Pietrini, Indre Sorokaite, Sylvia Nwakalor, Francesca Villani

CENTRALI: Sara Alberti, Sarah Fahr, Alexandra Botezat

LIBERI: Chiara De Bortoli, Beatrice Parrocchiale

Il calendario

LUNEDÌ 13 MAGGIO

Svizzera-Turchia (ore 16.30); Giappone-Cina (ore 18.45); Italia-Thailandia (ore 21.15).

MARTEDÌ 14 MAGGIO

Germania-Cina (ore 16.30); Svizzera-Thailandia (ore 18.45); Polonia-Giappone (ore 21.15).

MERCOLEDÌ 15 MAGGIO

Cina-Polonia (ore 16.30); Italia-Turchia (ore 18.45); Giappone-Germania (ore 21.15).

GIOVEDÌ 16 MAGGIO

Italia-Svizzera (ore 16.30); Germania-Polonia (ore 18.45); Turchia-Thailandia (ore 21.15).

VENERDÌ 17 MAGGIO

Finale 7-8 posto (ore 16.30); Semifinale 1-4 posto (ore 18.45); Semifinale 1-4 posto (ore 21).

SABATO 18 MAGGIO

Finale 5-6 posto (ore 12.30); Finale 3-4 posto (ore 14.45); Finale 1-2 posto (ore 17.15).

