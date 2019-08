Le possibili convocate dell'Italvolley a Tokyo: gruppo consolidato, ma le giovani scalpitano

Quali saranno le convocate dell’Italia per l’appuntamento più importante del quadriennio? Partiamo dall’unica certezza: sono a disposizione 12 posti contro i 14 dei Mondiali, dunque ci saranno inevitabilmente dei dolorosi tagli in modo da arrivare alla definizione del gruppo che volerà nel Sol Levante. Difficilmente, però, ci saranno grossi scossoni, perché Mazzanti ha ormai creato un gruppo solido con cui sta lavorando da un paio di stagioni e che difficilmente verrà snaturato, salvo sgraditi infortuni.

Paola Egonu è la stella indiscussa e spetterà all’opposto trascinare tutta la squadra, schierata in diagonale con Ofelia Malinov. La grinta di Miriam Sylla è irrinunciabile con la speranza che la schiacciatrice salga ulteriormente di livello, non si può fare a meno della solidità e dell’esperienza di Lucia Bosetti, l’Italia si affiderà poi sempre a una fuoriclasse come il libero Monica De Gennaro. Al centro la capitana Cristina Chirichella, la ritrovata Raphaela Folie che è stata determinante a Catania e l’abilissima Anna Danesi.

Anna Danesi in azione nella partita tra Italia e Turchia in occasione della Volleyball Nations League 2019Getty Images

Elena Pietrini è il futuro, la giovane schiacciatrice si distingue per la sua versatilità e sicuramente sarà una risorsa importante proprio come Indre Sorokaite che può giocare sia come opposto che come martello. Alessia Orro sarà la palleggiatrice di riserva (ma attenzione a Carlotta Cambi) e dunque resterà da assegnare un posto: un secondo libero (Parrocchiale), un’altra giocatrice di banda (Nwakalor?) o una centrale (Fahr)? Difficilmente si uscirà da questo schema anche se scalpitano giovani promettenti come Terry Enweonwu (opposto cugina di Paola Egonu, ma siamo coperti nel ruolo) e Caterina Bosetti è sempre una pedina da valutare con attenzione.

Le probabili convocate dell'Italia per Tokyo 2020

Monica De Gennaro Un posto da definire: Beatrice Parrocchiale, Sylvia Nwakalor, Sarah Fahr, Caterina Bosetti