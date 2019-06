L’Italvolley sorde sul trono d'Europa! A Cagliari arriva un oro storico, Russia ko 3-0

Campionesse d'Europa. Italia in trionfo agli Europei di volley femminile sorde: la nostra Nazionale ha sconfitto la Russia per 3-0 (25-13; 25-19; 25-16) nella finale andata in scena al PalaPirastu di Cagliari ed è così salita sul gradino più alto del podio per la prima volta nella storia. Le ragazze di coach Alessandra Campedelli si sono rese protagoniste di una rassegna continentale perfetta durante la quale hanno perso soltanto un set nella partita inaugurale contro la Polonia.

A otto anni dall’ultima medaglia (argento nel 2011), le azzurre si mettono al collo la medaglia più importante al termine di una partita perfetta. Show di Alice Tomat autrice di 22 punti, grande prova in cabina di regia da parte di Claudia Gennaro, 10 punti per Bennardo che è subentrata dalla panchina, 9 marcature per Galbusera e 7 per Martone.

Italia-Russia 3-0 (25-13, 25-19, 25-16)

Italia: Tomat 22, Martone 7, Gennaro 7, Galbsuera 9, Broggi (L), Imperiale 4, Bennardo 10, Brandani, Casini, Cristelli, Solimene, Biasin (L), Bruni, Calcagni. All. Campedelli

Russia: Katanskaya 5, Kharchevnikova 3, Lavrinenko (L), Lyazina, Mansurova, Mitrofanova 3, Romanova 1, Shevliakova (L), Soloveva, Somkina, Trubova 3, Usova 1, Alekseva 11. All. Sergeev