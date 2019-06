Malore per Paola Egonu: portata via in barella dopo Italia-Corea del Sud, stasera non gioca

Paola Egonu ha avuto un malore al termine di Italia-Corea del Sud, match valido per la Nations League 2019 di volley femminile andato in scena ieri sera al PalaBarton di Perugia.

L’opposto della nostra Nazionale, protagonista di una partita vertiginosa conclusa con 27 punti fondamentali per la vittoria contro la compagine asiatica, ha avuto un mancamento ed è stata portata via in barella: si parla di un calo di pressione dovuto al caldo. Dopo essersi parzialmente ripresa, la giocatrice è stata portata in ospedale per degli accertamenti.

L'aggiornamento: a riposo in via precauzionale

" L'atleta azzurra Paola Egonu, che al termine della gara tra Italia e Corea del Sud ha accusato un calo di pressione ed è stata subito soccorsa e trasportata all'ospedale di Perugia, in serata è stata sottoposta ad accertamenti, i quali hanno dato esito negativo. In via precauzionale Paola, che ha passato regolarmente la notte in albergo, questa sera non sarà impiegata nella partita con la Russia. (comunicato Federvolley) "