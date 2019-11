Marco Fenoglio nuovo allenatore di Bergamo, sostituisce Abbondanza

Marco Fenoglio è il nuovo allenatore della Zanetti Bergamo, squadra che milita nella Serie A1 2019-2020 di volley femminile. Il 49enne, capace di vincere uno scudetto proprio con la mitica Foppapedretti nel 2006 e un altro tricolore con Novara nel 2017, ha lasciato la panchina di Mondovì (Serie A2 maschile) per accettare l’offerta della compagine orobica e già oggi pomeriggio dirigerà il primo allenamento della squadra che era rimasta orfana del primo allenatore dopo le dimissioni di Marcello Abbondanza per motivi familiari. Il cuneese, CT della Slovacchia dal 2018, prende le redini di una formazione terzultima in classifica (sette punti conquistati in otto partite disputate) e attesa dal fondamentale scontro salvezza contro Cuneo.