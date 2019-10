Ieri Milano ha comunicato l’infortunio di Matteo Piano, centrale della Nazionale di volley e capitano della formazione meneghina: oggi l’atleta ha rilasciato un’intervista a “La Gazzetta dello Sport” nella quale ha parlato del suo infortunio, di ciò che sta vivedo e della sua voglia di tornare.

Così parla del suo infortunio: “Disastro. Questo è quello che ho detto quando ho capito cosa poteva essermi realmente successo qualche giorno fa. Sono arrivato a Milano con una carica infinita, dopo una ricca estate, so quello che voglio fare, so l’uniforme che voglio mettere, ma soprattutto come la voglio indossare, sto bene al mondo e sto bene con chi sono. Ero incazzato perché tutte queste cose insieme non ero riuscite a metterle mai“.

Tanto affetto lo sostiene in questo momento: “Ero dispiaciuto per i miei compagni, per la Powervolley, per i miei genitori e per i miei amici, perché so quanto siano tristi per me, lo sento e giuro che mi dispiace tanto saperli tutti dispiaciuti. Non so se vale come paragone ma manco dopo l’argento ho ricevuto così tante chiamate e messaggi, sono commosso e grato. L’affetto ti salva, l’ho già detto ed è vero“.

