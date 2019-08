Mazzanti: "Contro l’Olanda bisognerà soffrire"; Sylla: "Saremo avvelenate"

L’Italia ha sconfitto il Belgio con un netto 3-0 e ora affronterà l’Olanda nel match decisivo per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020: chi vince staccherà il pass per i Giochi, chi perde sarà rinviato al torneo europeo del prossimo gennaio. Questa sera le azzurre sono state perfette a Catania e hanno travolto le Yellow Tigers senza alcun problema, di seguito le dichiarazioni che alcuni protagonisti hanno rilasciato ai microfoni della Rai.

DAVIDE MAZZANTI: “Stiamo crescendo col livello degli avversari: oggi abbiamo fatto una bella gara, abbiamo giocato meglio in contrattacco rispetto a ieri giocando con più velocità. Abbiamo attaccato meglio tutta la rete e questo sarà importante domani sera, ci aspetta una partita in cui ci servirà il miglior cambiopalla e Folie ci potrà dare un buon contributo, oggi era infatti importante provare le intese visto che ha giocato poco durante l’anno. In questo momento ci manca un po’ di pazienza, quando le cose non ci vengono non ci scivola addosso l’errore e su questo abbiamo margine: domani dovremo saper soffrire e non ci guasterà un po’ di pazienza. Il pubblico ci dà grande spinta, domani dobbiamo fare una grande partita e quello che ci sta attorno ci dà una grande spinta. Per battere l’Olanda dovremo giocare il miglior cambiopalla, sarà un match in cui bisognerà soffrire“.

MIRIAM SYLLA: “Si arriva da una stagione non facilissima perché è stata piena di impegni, siamo esseri umani e il fisico fatica. Abbiamo ricominciato da capo, l’importante era arrivare qui in buona forma, siamo cresciute in queste due partite e domani dovremo dare il 100%. Noi pensavamo di avere lasciato un segno agli ultimi Mondiali, abbiamo dimostrato oggi che siamo ancora forti e non mancheremo di dimostrarlo domani: noi ci teniamo all’Olimpiade e lotteremo fino alla fine. L’Olanda ci ha sempre dato molto fastidio in competizioni importanti, noi siamo avvelenate e domani entreremo in campo più avvelenate che mai.