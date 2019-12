Civitanova è letteralmente scatenata al Mondiale per Club 2019 di volley maschile e travolge il Sada Cruzeiro con un roboante 3-0 (25-23; 30-28; 25-15) infilando così la seconda vittoria consecutiva nel torneo dopo aver sconfitto all’esordio il modesto Al-Rayyan. I Campioni d’Europa hanno ipotecato il primo posto nel round robin che stabilisce gli accoppiamenti per le semifinali, basterà vincere un set contro lo Zenit Kazan per assicurarsi la vetta della classifica altrimenti in caso di sconfitta per 3-0 contro i russi e concomitante successo del Sada contro l’Al-Rayyan per 3-0 si andrà a vedere il quoziente punti. I ragazzi di Fefè De Giorgi sembrano però molto vicini a guadagnarsi una comoda semifinale contro l’abbordabile Al-Rayyan che spalanca le porte verso l’atto conclusivo da giocare poi contro la vincente del confronto tra Sada Cruzeiro e Zenit Kazan.

I biancorossi sono stati letteralmente incontenibili a Betim (Brasile) contro i padroni di casa, si sono imposti in volata nei primi due set e poi hanno dominato la terza frazione a suon di muri (10) e aces (9) che hanno fiaccato la resistenza dei Campioni del Sudamerica. Il regista Bruninho ha potuto sfruttare al meglio il centrale Mateusz Bieniek (16 punti, 4 muri, 4 aces) e lo schiacciaatore Yoandy Leal (14 punti, 2 aces), doppia cifra anche per l’altro schiacciatore Osmany Juantorena (10, 2 aces) che deve ancora sciogliersi in questa rassegna iridata, confermato l’opposto Kamil Rychlicki che ha chiuso con 8 punti a referto (8 su 14 in attacco). Al Sada non sono bastati gli annunciati Evandro Guerra (15 punti per l’opposto della Nazionale Brasiliana) e gli schiacciatori John Perrin (13) e Facundo Conte (10).

CLASSIFICA ROUND ROBIN: Cucine Lube Civitanova 2 vittorie (6 punti), Sada Cruzeiro 1 vittoria (3 punti), Zenit Kazan 1 vittoria (3 punti), Al-Rayyan Sports 0 vittorie (0 punti). Oggi: Civitanova-Zenit (ore 22.00), Sada-Al Rayyan (ore 00.30).