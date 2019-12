Civitanova vola in Finale al Mondiale per Club 2019 di volley maschile, la Lube ha sconfitto l’Al Rayyan con un rapido 3-0 (25-15; 25-17; 25-22) e ha così staccato il pass per l’atto conclusivo della rassegna iridata che si sta disputando a Betim (Brasile): i Campioni d’Europa torneranno in campo domani pomeriggio (ore 16.30) per affrontare i brasiliani del Sada Cruzeiro che nel pomeriggio hanno strapazzato i russi dello Zenit Kazan in un incontro a senso unico. I cucinieri hanno rispettato il pronostico della vigilia contro la modesta compagine qatarina che avevano già tartassato all’esordio nel round robin che ha definito gli accoppiamenti di queste semifinali, i ragazzi di coach Fefé De Giorgi avranno così di disputare la finale mondiale per la terza volta consecutiva dopo aver perso le ultime due e in questa occasione cercheranno di conquistare quel titolo mai vinto nella storia della gloriosa società marchigiana.

Civitanova ha giganteggiato senza particolari problemi nei primi due set dominando in lungo e in largo con agevole facilità, soltanto in avvio della terza frazione si è trovata sotto per 5-2 ed è stata costretta a rimontare: parziale punto a punto, la classe dei biancorossi è però superiore e riescono a chiudere i conti in 80 minuti di gioco. A trascinare i Campioni d’Italia sono stati lo schiacciatore Yoandy Leal (17 punti, 3 muri, 3 aces) e l’opposto Kamil Rychlicki (9), il martello Osmany Juantorena ha giocato soltanto i primi due set (8 punti), al centro Robertlandy Simon (8, 3 aces) e Mateusz Bieniek (6), perfetta regia di Bruninho, ottimo lavoro del libero Fabio Balaso. Dall’altra parte della rete il migliore è stato Marco Ferreira (10).