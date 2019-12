Mondiale per Club, Conegliano parte col botto: sconfitto l'Eczacibasi

Esordio col botto per Conegliano al Mondiale per Club 2019 di volley femminile, le Pantere hanno sconfitto l’Eczacibasi VitrA Istanbul per 3-1 (25-20; 25-22; 22-25; 25-21) nel big-match della Pool A e hanno messo una seria ipoteca sulla qualificazione alle semifinali. Le Campionesse d’Italia hanno ribadito di essere tra le grandi favorite per la conquista del trofeo sconfiggendo la fortissima compagine turca, altra seria pretendente al titolo, e si candidano con forza al ruolo di grande protagonista nella rassegna iridata incominciata oggi a Shaoxing (Cina).

Le ragazze di Daniele Santarelli confermano la propria imbattibilità in questa stagione visto che hanno vinto tredici partite consecutive (nove in campionato, Supercoppa Italiana, due in Champions League prima del trionfo odierno) mettendo in mostra un gioco spumeggiante, incisivo, aggressivo ed estremamente solido in tutti i fondamentali: attacco concreto, muro efficace (13 stampatone contro le sei avversarie), buon servizio e ricezione dall’elevato rendimento. C’era grande attesa per il duello tra Paola Egonu e Tijana Boskovic, due delle migliori giocatrici al mondo: l’opposto della nostra Nazionale ha dominato in lungo e in largo mettendo a segno 29 punti col 64% in fase offensiva mentre la serba non è andata oltre le 14 marcature (34%) in una giornata per lei molto difficile.

Bella prova della regista Joanna Wolosz (premiata come MVP) che ha mandato in doppia cifra anche le schiacciatrici Miriam Sylla (14) e Kimberly Hill (13), rendimento eccelso delle due centrali Raphaela Folie (8, 3 muri) e Robin De Kruijf (7, 5 stampatone), impeccabile il libero Monica De Gennaro che ha reso difficile la vita a Kim Yeon Koung (17), Natalia Pereira (15) e alla già citata Boskovic. Conegliano tornerà in campo domani alle ore 13.00 per affrontare le cinesi del Guangdong Evergrande, avversario non irresistibile che completa il girone insieme alle brasiliane dell’Itambe Minas.

CLASSIFICA POOL A: Imoco Volley Conegliano 1 vittoria (3 punti), Eczacibasi VitrA Istanbul 0 vittorie (0 punti), Itambe Minas 0, Guangdong Evergrande 0. Oggi (ore 07.00): Itambe-Guangdong.