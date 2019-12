Mondiale per Club, Conegliano ringrazia Egonu e i suoi 39 punti: è finale

Continua il sogno di Conegliano che supera al tie break (25-23, 20-25, 25-23, 21-25,23-21) le turche del VakifBank Istanbul. Stratosferica Paola Egonu autentica trascinatrice delle venete. L’opposta azzurra è stata capace di mettere a segno ben 39 punti. In doppia cifra anche Kimberly Hill (11), Miriam Sylla (10), Robin De Kruijf (10).

Grande partita anche delle ragazze di Giovanni Guidetti che hanno sprecato quattro match point. Sugli scudi Isabelle Haak con 24 punti, Gabi (22), Karakurt (17) e Gunes (16). La squadra di Davide Santarelli, quindi, vola in finale del Mondiale per club 2019 di volley femminile in attesa di scoprire il risultato della semifinale tra Novara-Eczacibasi Istanbul.

La cronaca

Inizia bene Conegliano con Paola Egonu che mette subito in mostra parte del suo repertorio con una parallela pazzesca che vale il 3-1. Le turche non reagiscono con Gabi e Karakurt fallose in attacco (9-5). E’ Ognjenovic a suonare la sveglia mettendo a segno un paio di punti di seconda (11-10). Nella parte centrale del parziale entra in scena anche Miriam Sylla che con la sua potenza supera il muro avversario con un gran diagonale che vale il 18-16.

A questo punto Karakurt decide di rischiare il tutto per tutto e attacca con grande veemenza. L’opposta turca riesce a mettere a referto un paio di punti consecutivi che fermano il risultato sul 20-19. L’asse Wolosz-Hill ricomincia a far male e Conegliano riesce a mantenere il punto di vantaggio. L’errore di Karakurt che cerca le mani del muro ma tira out concede il break alle venete 23-21. Haak con un gran diagonale seguito da un muro riporta in parità le sorti del primo set. Decisiva la Folie che consegna alle ragazze di Santarelli il parziale col risultato di 25-23.

Secondo set che inizia in grande equilibrio. Folie si fa prima murare un attacco ma subito dopo piazza un ottimo primo tempo che vale il 5-5. Conegliano, come spesso accade nei momenti di difficoltà, si affida a Egonu che mette a segno un ace e poco dopo tira giù un pipe mostruosa, le turche rispondono con l’indomabile Karakurt (10-10).

A questo punto, però, qualcosa si inceppa nell’attacco delle ragazze di Santarelli e il VakifBank Istanbul prende il largo. I punti di Haak, Gabi e Karakurt fissano il punteggio sul 18-13. Conegliano prova a reagire e con un gran muro di Robin De Kruijf si riporta a -1 (19-18). Le turche, però, non mollano e tirano su ogni pallone con Karakurt che è un martello si riportano in vantaggio (23-20). Alle ragazze di Guidetti non resta che controllare e chiudere il parziale sul 25-20.

Conegliano inizia fortissimo nel terzo set con Egonu che trasforma in oro ogni palla toccata 4-1. Arriva veemente la reazione delle turche che con Haak in grande spolvero ritornano in parità (9-9). Inizia un braccio di ferro punto a punto che vede sfidarsi Sylla con Rasic ed Egonu con Karakurt il risultato è il 14-14.

Nella seconda parte del parziale sale in cattedra Hill che stampa un gran muro e trova una parallela vincente che valgono il 17-15 a favore di Conegliano. Le ragazze di Santarelli non abbassano la guardia e il muro De Kruijf su Gabi fissa il punteggio sul 19-15. Karakurt prova a guidare la rimonta ma le velleità delle turche si infrangono sul muro issato da Egonu (22-17). A questo punto le venete provano a controllare ma l’errore di Egonu, seguito da i muri di Gunes su Hill e De Kruijf, riaprono i giochi (24-23). Decisivo il bolide dell’opposta azzurra che chiude (25-23).

Il VakifBank Istanbul spinge subito forte ad inizio del quarto set e con gli attacchi di Gunes e Gabi si porta in vantaggio 6-3. Conegliano reagisce tempestivamente e grazie a un bolide di Egonu e al muro di Sylla su Karakurt risale fino al -1 (8-7). Le ragazze di Guidetti questa volta non mollano e continuano a martellare con Rasic e Gabi, completamente rigenerata dopo la pessima prestazione contro Novara, che fissano il punteggio sul 18-14.

Egonu guida il tentativo di rimonta delle venete che con un gran muro si riportano sotto (21-19). Purtroppo Gunes e Haak tirano fuori dal cilindro due attacchi di altissimo livello e consegnano quattro set point alle turche (24-20).

Inizia male Conegliano nel tie-break e le turche ne approfittano portandosi con il mani out di Hill seguito da quello di Gabi sul 7-3. Egonu da un po’ di ossigeno alle compagne con una diagonale meravigliosa che fissa il punteggio sul 10-6. Le ragazze di Santarelli non mollano e grazie al primo tempo di Folie e al muro di De Kuijf si portano sul -2 (10-8). A questo punto si prende la scena Karakurt che mette a segno un gran punto seguito da un ace (13-9). La solita indomabile Egonu prova a guidare l’impresa con un intelligente mani fuori, una mastodontica diagonale e una parallela da sogno (14-13). L’errore di Haak in attacco riapre la contesa (14-14). De Kruijf piazza un muro su Gabi che ribalta la situazione (15-14). Haak e Gunes non sbagliano, Conegliano continua a cercare e trovare il martello Egonu (18-18). Karakrut torna a fare male con una palla staccata con un altissimo quoziente di difficoltà. La stratosferica 20enne azzurra non molla e continua a martellare fissando il parziale sul 20-20. Ancora Egonu difende e poi piazza una diagonale strettissima concedendo l’ennesimo match point a Conegliano. Il fantastico muro di Wolosz su Hill chiude una partita meravigliosa e fa volare le venete in finale.