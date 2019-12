Mondiale per Club: Novara batte il VakifBank al tie-break, semifinali più vicine

Novara ha firmato una spettacolare impresa al Mondiale per Club 2019 di volley femminile e ha sconfitto il VakifBank Istanbul per 3-2 (25-21; 25-22; 25-27; 24-26; 15-12) infilando così la seconda vittoria consecutiva nella rassegna iridata in corso di svolgimento a Shaoxing (Cina). Le Campionesse d’Europa, capaci all’esordio di battere il solido Tianjin di Zhu Ting e Li al tie-break, si sono letteralmente superate contro la corazzata turca allenata da Giovanni Guidetti e hanno messo una seria ipoteca sulla qualificazione alle semifinali dopo 140 minuti di battaglia: le piemontesi torneranno in campo domani per affrontare il non irresistibile Dentil Praia Clube mentre le anatoliche se la dovranno vedere con il Tianjin in un possibile scontro diretto per il passaggio del turno.

Le ragazze di Massimo Barbolini sono partite a razzo, hanno messo tantissima pressione alle avversarie servendo benissimo e attaccando a tutto braccio, hanno giganteggiato a muro e hanno conquistato brillantemente i primi due set mandando in totale confusione le rivali che erano state battute anche da Scandicci in Champions League. La Igor ha provato a chiudere i conti in maniera netta ma nella terza frazione ha subito il rientro del VakifBank, ha annullato tre set-point ma si è poi dovuta inchinare sotto i colpi di Haak. Novara non ha subito il contraccolpo, è rientrata motivata in campo, ha schiacciato le giallonere fin da subito, ha messo il turbo guadagnando anche dieci punti di vantaggio (16-6) prima di farsi rimontare fino al -1 (20-19).

A quel punto un muro su una mostruosa Haak e un mani-out di Courtney lanciano le piemontesi che hanno un match-point annullato però dall’opposto avversario, le turche ci credono e con una magia trascinano la contesa al tie-break. In avvio della frazione decisiva Courtney, Vasileva e Veljkovic giganteggiano in fase offensiva prima della staffilata di Brakocevic (7-3). Le Campionesse d’Europa non riescono ad ammazzare la partita, una vulcanica Karakurt accorcia le distanze (10-9) ma Courtney e Brakocevic tengono le rosablù davanti (13-12) prima dell’errore in diagonale di Haak che regaa il match-point concretizzando da un muro immenso di Chirichella.

L’opposto Jovana Brakocevic ha fatto la differenza mettendo a segno 30 punti (2 aces) in diagonale con Micha Hancock (11 marcature con 5 aces e 3 muri per la palleggiatrice). Buon lavoro in ricezione per le schiacciatrice Megan Courtney (13) ed Elitsa Vasileva (11), al centro una tonica Stefana Veljkovic (16, 3 aces) e la capitana Cristina Chirichella (9), Stefania Sansonna il libero. Dall’altra parte della rete si è messa in evidenza l’inarrestabile opposto Isabelle Haak (29) supportata da Zehra Gunes (16, 7 muri) ed Ebrar Karakurt (15).