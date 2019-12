Mondiale per Club, Novara sfiora soltanto l'impresa: in finale l'Eczacibasi

Novara sfiora soltanto l’impresa al Mondiale per Club 2019 di volley femminile, le Campionesse d’Europa hanno fatto tremare l’Eczacibasi VitrA Istanbul nella semifinale andata in scena a Shaoxing (Cina) e hanno sognato il clamoroso colpaccio contro la corazzata turca ma dopo 135 minuti di autentica battaglia si sono dovute inchinare contro lo squadrone di coach Aurelio Motta. Le ragazze di Massimo Barbolini sono state sconfitte per 3-2 (25-21; 23-25, 25-11; 23-25; 15-13) e dunque non avremo una Finale tutta italiana in questa rassegna iridata, domani (ore 13.00) Conegliano affronterà proprio l’Eczacibasi nel match che assegnerà il titolo: le Pantere hanno tutte le carte in regola per imporsi, hanno già battuto le avversarie nella fase a gironi e oggi sono riuscite a rimontare dal 10-14 nel tie-break col VakifBank Istanbul che sarà invece rivale di Novara nella finalina per il terzo posto.

Le rosablù hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo e hanno tenuto testa a un sestetto sulla carta superiore, questa volta il tie-break è stato però nemico dopo quelli vinti contro VakifBank e Tianjin nella fase a gironi. Prestazione di lusso da parte dell’opposto Jovana Brakocevic (26 punti) e della centrale Cristina Chirichella (15, 5 muri) ben servite dalla palleggiatrice Micha Hancock (3 aces), di banda Elitsa Vasileva (11) e Megan Courtney (7), impeccabile il libero Stefania Sansonna. Dall’altra parte della rete c’erano però fenomeni stellari come Tijana Boskovic (31), Kim Yeon-Koung (18) e Natalia Pereira (17) che hanno fatto tutta la differenza del mondo.

La cronaca

Il primo set si apre con un botta e risposta tra i due opposti (5-5), poi Chirichella commette due errori importanti e un diagonale potente di Kim vale il 10-7 per le turche. Le piemontesi non riescono a ricucire il break nonostante un bel muro della capitana su Boskovic e un pregevole mani-out di Brakocevic (12-14). Le stampatone di Guveli su Vasileva e di Kim su Courtney fanno volare la corazzata anatolica (19-13), soltanto sul 15-24 arriva una reazione delle Campionesse d’Europa ma è poi Natalia a chiudere i conti con un muro su Brakocevic.

Avvio di secondo parziale equilibrato (5-5), poi Novara riesce finalmente a passare in vantaggio e ad allungare: errore al servizio di Natalia, asta di Kim, muro di Courtney su Boskovic e 8-5 per le Campionesse d’Europa. Vasileva sfonda le mani del muro, Natalia commette un errore offensivo, Boskovic sfarfalla e il primo tempo di Chirichella sigilla il 14-8. Le ragazze di Massimo Barbolini mettono sotto le quotate avversarie in tutti i fondamentali ma l’Eczacibasi riesce ad accorciare sfruttando un errore di Vasileva e due magie di Boskovic (18-17). Si procede punto a punto fino al pareggio a quota 21 grazie all’ace di Kim, nel momento di massima difficoltà ci pensa Brakocevic con un vincente e poi il muro di Chirichella su Baladin vale il momentaneo 1-1.

Novara ci mette tanto cuore nel terzo set fino al primo time-out tecnico (7-8), poi al rientro in campo arriva un incredibile parziale delle turche: Brakocevic si scatena, Arici non fa passare più nulla, il turno in battuta di Gibbemeyer è micidiale e l’Eczacibasi vola sul 17-10 in totale disinvoltura. A quel punto il parziale non ha più storia, Novara pensa già alla frazione successiva e le turche chiudono rapidamente con l’ace di Kim.

La quarta frazione incomincia nel peggiore dei modi per Novara che si ritrova sotto 3-0 grazie a una straripante Kim ma la grinta di Chirichella, un ace di Hancock e un pallonetto di Vasileva valgono il pareggio a quota 4. Le piemontesi trovano anche un break con una stampatona di Brakocevic su Kim e un mani-out di Vasileva (7-5), poi Boskovic commette una sbavatura in attacco e le rosablù non si fanno pregare: primo tempo di Gibbemeyer, muri di Hancock e Chirichella su Natalia per il 13-9. Hancock sale in cattedra firmando due aces consecutivi (16-11). Brakocevic e Vasileva conservano il +5 (18-13) ma una maestosa Boskovic firma tre punti consecutivi seguiti dal pallonetto di Kim che riapre la partita (18-17). Inizia una serratissima lotta punto a punto, Chirichella stampa Boskovic per il 24-22 ed è poi una sassata di Brakocevic a regalare il tie-break.

Boskovic firma tre punti strepitosi in avvio di tie-break ma Chirichella e Vasileva tengono Novara a galla (4-6), le rosablù sono sotto di tre punti al cambio campo (5-8). Le Campionesse d’Europa cercano di gettare il cuore oltre l’ostacolo ma si fatica terribilmente a mettere giù il pallone (7-10), un mani-out di Courtney e un muro di Chirichella fanno respirare le piemontesi ma Natalia le ricaccia indietro (9-11). Courtney si inventa una magia millimetrica, Boskovic sbaglia il contrattacco e arriva un clamoroso pareggio a quota 11, testa a testa campale fino al 13-13, l’Eczacibasi ha il primo match-point e Kim lo concretizza.