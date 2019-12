Mondiale per Club: Novara si sbarazza per 3-0 delle brasiliane del Praia e vince il girone

Una meravigliosa Novara vince la terza partita consecutiva nel girone del Mondiale per club 2019 di volley femminile. Le piemontesi si sono liberate con un nettissimo 3-0 (25-21, 26-24, 25-19) delle brasiliane del Praia Clube. Sugli scudi, come sempre, l’immensa Jovana Brakocevic che ha messo a segno ben 17 punti. A differenza di quanto accaduto ieri, ottima prestazione anche Elitsa Vasileva con 16 punti. Molto bene in casa delle piemontesi anche Courtney (9) e Hancock (8). Le ragazze di Barbolini portano a casa il primo posto nel girone e si qualificano alla semifinale di domani alle ore 13.00 italiane e di certo non affronteranno Conegliano.

La cronaca

Novara non ha il miglior approccio possibile nella sfida decisiva contro le brasiliane e va sotto fino al 4-1. Il Praia Clube continua ad attaccare con grande precisione e grazie al diagonale di Rodrigues (13) porta il punteggio sul 9-4. A questo punto le ragazze di Barbolini reagiscono e mettono in campo tutta la loro grinta. La solita trascinante Brakocevic attacca al di sopra delle mani del muro (13-14). Il parziale si trasforma in una lotta punto a punto e a Da Silva (7) risponde Vasileva (21-21). Sale in cattedra ancora Brakocevic che piazza il break che risulterà vincente con Novara che porta a casa il primo parziale sul 25-21.

Il secondo set inizia con grande equilibrio. Courtney porta avanti le piemontesi ma Fawcett (7) riporta sotto le brasiliane (3-3). Le piemontesi trovano finalmente qualche muro e questo consente alle ragazze di Barbolini di allungare fino al 8-5. Le sudamericane mostrano un grande carattere e non mollano e con Rodrigues si riportano sotto (17-16). Diventa una guerra di nervi e di grinta. Vasileva mette giù un attacco che passa tra le mani del muro ma Malinverno risponde (21-21). Parziale in estremo equilibrio e che viene deciso solo ai vantaggi con Novara capace di chiudere 26-24.

Il terzo set inizia bene per Novara che allunga sin da primi punti (6-2). Nonostante il tentativo di reazione delle brasiliane Brakocevic tiene le distanze (13-6). Il Praia Clube non può fare altro che giocare il tutto per tutto e trova una Rodrigues in grande spolvero che mette a segno un diagonale impressionante, un muro e un mani fuori che segnano il 15-13. Vasileva molto ispirata oggi non si lascia intimorire e tira giù un bolide che vale il 20-14. A questo punto a Novara non resta che controllare e chiudere con un gran diagonale stretto di Vasileva con il punteggio di 25-19.

