Conegliano ha travolto il Guangdong Evergrande per 3-0 (25-16; 25-22; 25-21) e ha conquistato la seconda vittoria consecutiva al Mondiale per Club 2019 di volley femminile dopo che ieri aveva sconfitto la corazzata Eczacibasi VitrA Istanbul per 3-1. Le Campionesse d’Italia si sono così garantite la qualificazione alle semifinali della rassegna iridata in corso di svolgimento a Shaoxing (Cina) e hanno messo anche una seria ipoteca sul primo posto nel girone, basterà una vittoria contro il non inarrestabile Itambe Minas per garantirsi il primato mentre Guangdong ed Eczacibasi si contenderanno il passaggio del turno nello scontro diretto.

Le ragazze di coach Daniele Santarelli, alla quattordicesima vittoria consecutiva in questa stagione (le Pantere sono imbattute: nove successi in campionato, due in Champions League, due al Mondiale, uno in Supercoppa Italiana), hanno giganteggiato in lungo e in largo contro la compagine cinese che è riuscita a contrastare lo strapotere delle venete soltanto nel secondo set. Conegliano ha rispettato il pronostico della vigilia e ha ribadito di essere una seria pretendente per la conquista del titolo iridato mai vinto nella sua storia e si lancia con grande ottimismo verso le semifinali dove incrocerà una tra Novara, VakifBank Istanbul e Tianjin.

Video - Sylla e Egonu a confronto tra Conegliano, Tokyo 2020 e pregiudizi 02:28

A fare la differenza è stata la solita straripante Paola Egonu, autrice di 19 punti col 50% in attacco. La regista Joanna Wolosz ha mandato in doppia cifra anche l’ottima schiacciatrice statunitense Kimberly Hill (15) affiancata da una poco prolifica Miriam Sylla (7 punti, 30% in fase offensiva), al centro Raphaela Folie (10 punti, 5 stampatone) e Robin De Kruijf (11, 2 muri), buona prova del libero Monica De Gennaro. Alla compagine cinese non è bastato il supporto del pubblico di casa, ha deluso la stella russa Tatyana Kosheleva (2 su 10 in fase offensiva nei primi due set prima di essere sostituita), le migliori marcatrici sono state Yao Li (10) e Tingting Cao (8).

CLASSIFICA POOL A: Imoco Volley Conegliano 2 vittorie (6 punti), Eczacibasi VitrA Istanbul 1 vittoria (3 punti), Guangdong Evergrande 1 vittoria (3 punti), Itambe Minas 0 vittorie (0 punti).