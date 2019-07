Mondiali di pallavolo U20 femminili, prima fase ok per l’Italia

Dal 12 al 22 luglio il Messico ospita i Mondiali di pallavolo per la categoria under 20 femminile. Un appuntamento fondamentale per le ragazze allenate da Massimo Bellano, che partecipano da campionesse europee under 19 in carica: fu proprio questo gruppo a vincere il titolo continentale di categoria nel 2018. Per l’allenatore abruzzese l’obiettivo è chiaro: arrivare tra le prime quattro al mondo e poi giocarsi il tutto per tutto in finale.

Il percorso delle azzurre in Messico è iniziato con la gara contro gli Stati Uniti, battuti per 3 set a 1: un match molto equilibrato e combattuto, tra due protagoniste del Mondiale. Le azzurre sono partite con la vittoria di misura nel primo set, chiuso 28-26, concedendo alle statunitensi il secondo set, perso 18-25. Lungo e complicato il terzo set, chiuso solo sul 30-28 per l’Italia. Nel quarto set, l’Italia è riuscita a chiudere 25-22, portando a casa la prima vittoria.

Più semplice l’impegno contro Cuba, battuta con un netto 3-0. Solo nel primo set le cubane hanno provato ad impensierire le azzurre, che hanno comunque vinto 25-20. Il secondo e terzo set sono stati più che altro un monologo italiano: 25-13 e 25-17 i risultati finali.

Con le padrone di casa, l’Italia ha di nuovo vinto per 3 set a 0, faticando un po’ di più rispetto alla gara contro Cuba. Dopo aver vinto il primo set 26-24, l’Italia ha conquistato anche il secondo per 25-21, per poi dominare largamente il terzo, vinto 25-15.

Ora i prossimi avversari delle azzurre saranno Brasile, Cina e Russia. Le prime due classificate di questo girone, affronteranno la fase delle semifinali contro le prime due del girone F, composto da Stati Uniti, Turchia, Polonia e Giappone.