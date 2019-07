Mondiali di pallavolo under 21 maschile, l’Italia approda in finale

È arrivata la settima vittoria consecutiva e con essa l’accesso alla finale dei Mondiali. Gli azzurrini proseguono dunque la loro marcia trionfale nel Mondiali del Bahrain, conquistando l’ennesima vittoria e piegando l’ennesimo avversario. E non si tratta di un avversario qualunque: si tratta della Russia, nazione che dal 2011 al 2015 ha dominato questo campionato.

La partita dei ragazzi di Monica Cresta è stata eccellente: precisi e attenti, sono stati in grado di restare concentrati fino alla fine, senza lasciarsi prendere dall’emozione che una semifinale mondiale porta inevitabilmente con sé. Un maturità che si è vista soprattutto a partire dal secondo set: gli azzurri hanno perso il primo set per 26-24, ma sono stati subito in grado di recuperare la lucidità necessaria per affrontare il secondo set e vincerlo, chiudendolo 19-25. Nel terzo set la Russia si è mostrata più combattiva ma ha comunque subito la determinazione azzurra, perdendo 22-25.

Nel quarto set, decisivo per l’Italia, gli azzurri hanno mantenuto ancora una volta il sangue freddo, vincendo il set per 21-25 e con esso la partita e l’accesso alla finalissima in programma sabato 27 luglio. Contro l’Italia ci sarà l’Iran, che nell’altra semifinale della giornata ha battuto il Brasile per 3 set a 0, con i parziali di 20-25, 14-25 e 17-25.

Il migliore tra gli azzurri è stato Recine, che ha messo a segno 18 palloni, tra cui 3 ace. Ottimo anche Gamba che ha totalizzato 15 punti.

Fino ad ora la nazionale italiana under 21 di pallavolo maschile è arrivata in finale altre tre volte: la prima volta fu nel 1985, e poi ancora nel 1991 e nel 1993. In tutte e tre le occasioni però, l’oro rimase un tabù e l’Italia vinse l’argento.