Mondiali per Club, Vakifbank Istanbul ancora campione

È ancora Vakifbank Istanbul show, ma anche Zhu Ting show, poi giudicata MPV. Dopo il successo dello scorso anno, è infatti ancora una volta la squadra turca a portarsi a casa il prestigioso riconoscimento internazionale, le cui finali quest’anno si sono giocate in Cina, a Shaoxing. E lo ha fatto con un risultato netto, un 3 a 0 contro il Minas che non lascia spazio ad alcun dubbio: sono loro le più forti.

Va detto che il Minas aveva già fatto l’impresa il giorno precedente, qualificandosi per la finale. In quell’occasione, la squadra brasiliana si era trovata di fronte quella che per molti era la favorita per la vittoria, la Eczacibasi VitrA Istanbul della neo campionessa del mondo Tijana Bošković. La vittoria per 3 a 2 della squadra allenata da Stefano Lavarini ha quindi impedito una finalissima tutta turca.

Tornando alla finale, il Minas ci ha provato fino all’ultimo, ma non è mai riuscito a ribaltare il risultato e il Vakifbank ha di fatto condotto la gara, vincendo il primo set per 25-23, il secondo per 25-21 e il terzo per 25-19. Il Vakifbank è diventata così la prima squadra ad aver vinto il trofeo tre vote: oltre al 2017, aveva vinto anche nel 2013.

La Eczacibasi VitrA Istanbul ha poi vinto la finalina per il terzo posto, battendo le brasiliane del Praia Clube. Tuttavia, viste le aspettative per la squadra turca, è difficile considerarlo un buon risultato: di certo ci si aspettava molto di più dalle ragazze di Motta. È arrivato comunque il riconoscimento personale per la Bošković, che ha vinto il premio come miglior opposta. Non ha però ritirato di persona il riconoscimento, sostituita dalla capitana Jordan Larson.

I premi come migliori schiacciatrici sono andati a Gabriela Guimaraes (Minas) e Zhu Ting (Vakifbank), quelli come migliori centrali a Mayany Cristina Araujo De Souza (Minas) e Milena Rasic (Vakifbank), quello come miglior libero a Hatice Gizem Orge (Vakifbank), mentre Macris Carneiro è stata scelta come miglior palleggiatrice.