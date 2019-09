L’Italia non è riuscita nell’impresa di vincere i Mondiali Under 18 di volley femminile, le azzurrine si sono dovute arrendere agli USA per 3-2 (25-17; 19-25; 25-18; 22-25; 15-10) nella Finale andata in scena a Ismailia (Egitto). La nostra Nazionale inseguiva il terzo titolo iridato consecutivo in questa categoria (quattro anni fa festeggiò la corazzata guidata da Paola Egonu, nel 2017 trionfò la formazione di Elena Pietrini, Sarah Fahr e Terry Enweonwu) ma purtroppo l’atto conclusivo non ha sorriso alle ragazze del CT Marco Mencarelli che sono incappate nella prima sconfitta nel torneo tra l’altro contro un avversario già battuto nella fase a gironi proprio al tie-break.

Il nostro sestetto ha lottato strenuamente, si è trovato sotto per 2-1 e 15-12 ma con una grandissima personalità è riuscito a conquistarsi la possibilità di giocarsi il tutto per tutto nel set decisivo dove si è trovato anche avanti di un break nelle battute iniziali prima di crollare alla distanza contro le americane che hanno giganteggiato a muro (15 contro 12) e che sono state più positive in fase offensiva. Un grande applauso all’Italia per essere arrivata fino all’atto conclusivo tra l’altro eliminando la Cina in semifinale dopo essere state sotto per 2-0, oggi serviva una magia nel momento più importante ma purtroppo non è arrivata.

Questa squadra sembra comunque avere un buon futuro, diversi elementi potranno dire la loro nei prossimi anni come è già successo a chi ha guidato l’Under 18 nelle precedenti stagioni. Mencarelli ha dovuto fare a meno dell’opposto Giorgia Frosini che si era infortunata durante la semifinale, modulo offensivo con Alessia Bolzonetti (17 punti), Loveth Omoruyi (17) e Ajack Malual (9) che ha sostituito Beatrice Gardini dopo il primo set (ma la stessa Gardini ha giocato il tie-break chiudendo con quattro punti a referto). Al centro Linda Nwakalor (6) ed Emma Graziani (7, 4 muri), in cabina di regia Sofia Monza a partire dal terzo set mentre Gaia Guiducci era partita titolare, Martina Armini il libero. Dall’altra parte della rete si sono distinte Emily Londot (19 punti), Jessica Mruzik (16) e Devyn Robinson (6 muri).