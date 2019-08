Mondiali Under 2019: Italia maestosa, azzurrini in Finale! Travolto l’Egitto

Una maestosa Italia si è qualificata alla Finale dei Mondiali Under 19 di volley maschile che si stanno disputando a Tunisi, gli azzurrini hanno travolto l’Egitto con un sonoro 3-0 (25-18; 25-16; 25-17) e ha così guadagnato il pass per l’atto conclusivo che giocheranno domani sera (ore 21.00) contro la Russia capace di travolgere l’Argentina per 3-0.

I ragazzi di coach Vincenzo Fanizza hanno confermato il favore del pronostico contro i Faraoni e sono tornati in finale della rassegna iridata di categoria a 22 anni di distanza dall’ultima volta quando la nostra Nazionale conquistò la medaglia d’oro. L’Italia è così certa di tornare sul podio a 14 anni di distanza dal bronzo vinto in Algeria nel 2005.

A fare la differenza sono stati il muro (9) e il servizio (9 aces), sugli scudi l’opposto Tommaso Stefani (18 punti, 4 muri, 4 aces). Tommaso Rinaldi (13, 3 aces) e Alessandro Michieletto (7) di banda, al centro Nicola Cianciotta (6) e Alessandro Gianotti (1), Paolo Porro in cabina di regia e Damiano Catania il libero.